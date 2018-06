Trainer Pochettino reageert op interesse van Real: "Wanneer Madrid je roept, moet je luisteren" Mike De Beck

01 juni 2018

14u35

Bron: The Guardian, AS 0 Primera Division Real Madrid gaat na het plotse afscheid van Zinedine Zidane naarstig op zoek naar een nieuwe trainer. Voorzitter Florentino Perez maakte er alvast geen geheim van dat hij Mauricio Pochettino wil aantrekken. Ook al ondertekende de Argentijn net een nieuw vijfjarig contract bij Tottenham. "Wat er morgen zal gebeuren? Dat weet ik niet. Voetbal is voetbal", reageerde die vandaag op de geruchten.

Pochettino ging zelfs nog een stapje verder. "Wanneer Real Madrid je roept, moet je luisteren", waarna hij er meteen ook aan toevoegde dat hij goed zit bij zijn huidige club. "Hoewel het in dit geval niet van mij afhangt. Ik heb net een lang contract getekend bij Tottenham en ik ben hier ook gelukkig. Omdat ze mij laten werken en we samen aan het groeien zijn. Nu wil ik me gewoon focussen op het plannen van volgend seizoen en wegblijven van alle zaken die gezegd worden. Er zullen heel veel geruchten volgen, maar ik heb nog geen nieuws van Real Madrid."

Het neemt niet weg dat Pochettino de 'Koninklijke' hoog inschat. "Real Madrid heeft een structuur die voor andere clubs ondenkbaar is en de verwachting die gecreëerd wordt wanneer een naam aan dat merk wordt gelinkt, is immens. Of ik klaar ben voor Real Madrid? Ik ben klaar om te eten... en terug te gaan naar Londen", vertelde de 46-jarige Argentijn vanuit Barcelona. "Ons project is heel spannend. Ik begrijp de geruchten die over de hele wereld de ronde doen, want dat is ook ons leven. Ik ben heel blij dat ik een nieuw contract getekend heb. Wat er morgen zal gebeuren? Dat weet ik niet. Voetbal is voetbal."

Ook Zinedine Zidane staat hoog aangeschreven bij Mauricio Pochettino. "Real Madrid heeft vier keer de Champions League gewonnen in vijf jaar tijd en drie keer op een rij. Zidane heeft daarin een enorme verdienste. Ik ben dan ook een grote bewonderaar van hem. Maar we hebben het hier wel over de beste spelers ter wereld. Moet je dapper zijn om dat embleem aan te trekken? Ik zou net het tegenovergestelde denken. Diegene die de mogelijkheid heeft de verantwoordelijkheid te nemen over die bank, zal zijn eigen analyse maken. We hebben het hier wel over een van de beste clubs ter wereld."

Ook die andere kanshebber, Joachim Löw, liet zich uit over de interesse van Real Madrid. "Ik kan dat volledig uitsluiten”, was de trainer van de 'Mannschaft', die onlangs zijn contract verlengde tot 2022, duidelijk. “Voor mij is het helemaal geen thema. Ik ben bezig met het WK. Maar ik twijfel er niet aan dat Real een goede vervanger voor Zidane zal vinden.”