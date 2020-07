Toch weer zorgen om Eden Hazard: Rode Duivel laat training schieten, mist hij ook duel tegen Bilbao? GVS

04 juli 2020

Terug naar af? Geen Eden Hazard op het trainingsveld van Real Madrid vandaag. De 29-jarige Rode Duivel ondervond opnieuw last van de rechterenkel waar hij vier maanden geleden aan geopereerd werd. Hazard werkte individueel in de gymzaal. Zo blijft de fysieke gezondheid van Eden zorgen baren, zeker omdat hij gisteren - net als dinsdag en woensdag - wél op het oefenveld van de Koninklijke stond. Enkele veeleisende oefeningen liet hij nog schieten, maar zijn aanwezigheid was wel een goed teken. Dat hij vandaag opnieuw binnen bleef, is een slecht signaal.

Om 14u geeft Real-coach Zinédine Zidane een persconferentie, daaruit zal moeten blijken of Eden in de selectie zit voor de wedstrijd van morgen tegen Athletic Bilbao. Hazard liet donderdag ook al noodgedwongen de match tegen Getafe schieten.

Zidane blies eerder al koud en warm op zijn persconferenties. Van “we moeten voorzichtig zijn met Eden” tot “hij zal snel weer top zijn”. De club geeft alvast geen medische bulletins meer vrij door de wet van de privacy.