Tijdelijke sponsor voor Camp Nou: Barcelona gaat naam van stadion voor één seizoen verkopen in strijd tegen corona AV

21 april 2020

15u30 0 Primera Division FC Barcelona gaat voor één jaar op zoek naar een naamsponsor voor Camp Nou. De Spaanse club wil op die manier geld ophalen in de strijd tegen het coronavirus. Het zal de eerste keer in de geschiedenis zijn van de Catalaanse club dat het stadion een naamsponsor krijgt.

Al decennia lang kent iedereen het stadion van Barcelona onder de naam Camp Nou, wat in het Catalaans ‘nieuw veld’ betekent. Daar komt vanaf volgend seizoen (tijdelijk) verandering in. In de strijd tegen het coronavirus zoekt de Catalaanse grootmacht een naamsponsor voor het seizoen 2020-2021. Het geld dat ze ontvangen, zou integraal gaan naar projecten in Catalonië en in de rest van de wereld voor de bestrijding van het coronavirus. Het stadion zal de naam Camp Nou behouden, maar de sponsornaam wordt eraan toegevoegd.

De clubleiding heeft de zogeheten titelrechten van Camp Nou nu overgedragen aan de Barça Foundation, die op zoek gaat naar een sponsor die zijn naam aan het stadion wil verbinden. Voorzitter van de Foundation, Jordi Cardoner, zegt dat dit corona-initiatief los staat van de toekomstige sponsor, maar dat een langetermijncontract niet ondenkbaar is. Hij wil wel geen getal plakken op het bedrag dat hij hoopt binnen te halen voor het goede doel. “We staan voor alle bedragen open. We willen het economische aspect maximaliseren en verzekeren dat onze partners dezelfde sociale waarden delen.”

In het verleden had Barça al plannen om de naamrechten van het stadion te verkopen, maar zou dat pas voor het eerst willen doen in 2023. De club wil het roemrijke stadion, dat plaats biedt aan bijna 100.000 toeschouwers, renoveren en uitbreiden. Ze zouden met de verkoop van de naamrechten voor 25 jaar mikken op 300 miljoen euro.