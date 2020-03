Thibaut Courtois vreest voor scheurtje en paar weken afwezigheid MXG

10 maart 2020

06u46 16 Real Madrid Vandaag ondergaat Thibaut Courtois een scan van de adductoren van zijn linkerbeen. De eerste voorzichtige diagnose spreekt van een klein scheurtje.

In dat geval zou Courtois out zijn voor de competitiematch van vrijdag tegen Eibar en de return in de Champions League tegen Manchester City van volgende week dinsdag. Een nieuwe opdoffer voor het kwakkelende Real Madrid dat zondag verloor in Betis ondanks alweer een beresterke Courtois. Het onderzoek vandaag moet uitwijzen of Courtois eveneens forfait zal moeten geven voor de stage van de Rode Duivels in Qatar.

Zondag verliet Courtois het Benito Villamarín Stadium in Sevilla al mankend. Ook had hij tape rond het bovenbeen. De Rode Duivel is de laatste maanden van cruciaal belang bij Real Madrid. Aanvallend loopt het spaak bij de Koninklijke, maar Courtois laat zich geregeld opmerken met knappe reddingen en houdt met regelmaat van de klok z'n netten schoon. Real verloor zondag trouwens de wedstrijd bij Real Betis met 2-1, waardoor het ook de leidersplaats kwijt is aan Barcelona.

Bekijk hier de beelden van Courtois die het stadion verlaat:

🚨🚨ALARMA COURTOIS🚨🚨



El portero del Real MADRID sale COJEANDO del Benito Villamarín.



🚨🚨ALARMA COURTOIS🚨🚨

El portador del Real MADRID sale COJEANDO del Benito Villamarín.

pic.twitter.com/S70LxpsuvO El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv)