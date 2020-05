Thibaut Courtois voelt zich klaar: “Ik heb mijn balgevoel nog. En Hazard? Die zit weer boordevol energie” Redactie

29 mei 2020

22u45

Bron: Belga 0 La Liga Als de Spaanse competitie over twee weken hervat wordt, zal Thibaut Courtois daar klaar voor zijn. "We lagen bijna twee maanden stil, maar op de eerste trainingen bleek al snel dat ik het balgevoel nog heb", vertelde het sluitstuk van Real Madrid en de Rode Duivels.

"De eerste week was raar, omdat we individueel moesten trainen. Nu doen we dat in kleine groepjes en dat biedt al meer mogelijkheden. We trainen min of meer normaal en komen weer in vorm. Er is een protocol waar we ons aan moeten houden, maar dat went snel. Mijn teammaats en ik zullen klaar zijn om die laatste elf matchen van het seizoen af te werken."

Tijdens de lockdown trainde ik wat met gewichten en op de loopband. Gelukkig heb ik een tuin en kon ik wat buiten sporten, maar het is toch niet hetzelfde. Laat ons hopen dat de situatie snel weer normaal wordt. De honger om weer echt te voetballen is groot. We kijker er naar uit om weer duels uit te kunnen vechten op training, om matchen van elf tegen elf te spelen, om samen te lachen."

Volgens Courtois zal ook zijn ploegmaat Eden Hazard er staan als La Liga weer op gang gefloten wordt. "Hij was geblesseerd en deze pauze kwam hem eigenlijk goed uit. Nu zit hij weer boordevol energie. Hazard is voor ons een sleutelspeler en kan ons helpen om de titel te pakken." Daarvoor moet Real twee punten goedmaken op aartsrivaal Barcelona.

Courtois en Hazard waren ook ploegmaats bij Chelsea en droomden toen al beiden van een transfer naar Real Madrid. "We spraken er vaak over. Het was leuk om er in de kleedkamer over te speculeren. We gebruikten dan wel een code. 'Het witte huis' noemden we Real."

Lees ook: Real geeft inkijk op training: Hazard en co leven zich uit in circuit met oefeningen