Thibaut Courtois is nu ook écht nummer 1 van Real: “Een eer om número uno te dragen” ABD

07 september 2020

12u17 0 La Liga Van 13 naar 1. Thibaut Courtois (28) mag komend seizoen het ‘número uno’ dragen bij Real Madrid. “Een hele eer”, noemt hij het.

Real Madrid heeft Courtois, die alweer meetraint bij ‘Los Blancos’ nadat hij niet met de Rode Duivels afreisde naar Kopenhagen, gevraagd om met het nummer één op de rug te spelen. “Dit ‘lucky number’ mogen dragen na een zwaar, maar succesvol seizoen is een ultieme beloning. Het zorgt voor extra motivatie”, zegt Courtois op zijn website.

Het wordt een primeur. In 11 jaar en ruim 430 matchen - bij RC Genk, Chelsea en Atlético - heeft Courtois in clubverband nog nooit met het nummer 1 gespeeld. “Dit is een eer”, is hij trots.

Voor de doelman is er veel symbolische waarde verbonden aan zijn nieuw rugnummer. “Het is iconisch voor elke keeper. Ik treed in de voetsporen van legendes als Casillas, Zamora, Illgner en Buyo. Daar ben ik dankbaar voor. Het is geen geheim dat Iker Casillas mijn grootste voorbeeld is. Hij blijft mijn ‘all-time’ nummer één. Hij won Champions Leagues en titels met Real. Ik hoop, net als Iker, veel mooie momenten te beleven bij Real met het nummer 1 op de rug.”

