Thibaut Courtois heeft elfde trofee te pakken: Belgisch record van Kompany en co in het vizier

13 januari 2020

09u18 0 La Liga De prijzenkast raakt steeds meer gevuld. Een uitmuntende Thibaut Courtois (27) pakte gisteren met de Supercup zijn elfde trofee in zijn carrière. Een prestatie die hem weer wat dichter brengt bij het Belgisch record van Eric Gerets, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Timmy Simons, die veertien prijzen wonnen in hun carrière.

Thibaut Courtois is een garantie op succes. Prijzenpakker. Onze nationale doelman was de held van Real Madrid in de clash tegen Atlético Madrid. Mede dankzij zijn ultieme reddingen wonnen ‘Los Blancos’ de Spaanse Supercup. Nog een trofee erbij voor Courtois - nummer elf is binnen. Wat dat cijfer nog straffer maakt: bij élke club waar hij speelde, pakte hij minstens één prijs. Racing Genk (1 prijs). Atlético Madrid (4). Chelsea (4). En na het WK voor clubs in 2018 nu de tweede met Real Madrid. Op 27-jarige leeftijd krijgt Courtois het Belgische record stilaan in het vizier.

Eric Gerets, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Timmy Simons zitten alle vier aan veertien trofeeën. Kanttekening: prijzen tellen we enkel mee als de speler een aandeel (hoe klein dan ook) had in het succes, zo laten we bij Vermaelen vijf trofeeën vallen wegens geen speelminuten in die bepaalde competitie.

Nog drie stuks te gaan dus voor Courtois om het record te evenaren. Hij weet wat hem te doen staat. Zijn eerstvolgende doel: de dertien prijzen van Daniel Van Buyten overtreffen.

Prijzenkast Courtois

Racing Genk

1x Belgisch landskampioen (2010/11)

Atlético Madrid

1x Europa League (2011/12)

1x Europese Supercup (2012)

1x Copa del Rey (2012/13)

1x Landskampioen Spanje (2013/14)

Chelsea

2x Engels landskampioen (2014/15, 2016/17)

1x League Cup (2014/15)

1x FA Cup (2017/18)

Real Madrid

1x WK voor Clubs (2018)

1x Spaanse Supercup (2020)

Prijzenkast Van Buyten: 13 trofeeën

Bayern München

4x Duits landskampioen (2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14)

4x Duitse beker (2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14)

1x Duitse Ligapokal (2007)

1x Duitse Supercup (2010)

1x Champions League (2012/13)

1x UEFA Supercup (2013)

1x WK voor Clubs (2013)

Prijzenkast Vermaelen: 14 trofeeën

Ajax

1x Nederlands landskampioen (2003/04)

2x Nederlandse beker (2005/06, 2006/07)

2x Nederlandse Supercup (2006, 2007)

Arsenal

1x FA Cup (2013/14)

FC Barcelona

4x Spaans landskampioen (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19)

2x Spaanse beker (2015/16, 2017/18)

1x WK voor clubs (2015)

Vissel Kobe

1x Japanse beker (2019)

Prijzenkast Vincent Kompany: 14 trofeeën

RSC Anderlecht

2x Belgisch landskampioen (2003/04, 2005/06)

Manchester City

4x Engels landskampioen (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19)

2x FA Cup (2010/11, 2018/19)

4x League Cup (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19)

2x Engelse Supercup (2012, 2018)

Prijzenkast Timmy Simons: 14 trofeeën

Club Brugge

4x Belgisch landskampioen (2002/03, 2004/05, 2015/16, 2017/18)

3x Beker van België (2001/02, 2003/04, 2014/15)

3x Belgische Supercup (2003, 2004, 2016)

PSV

3x Nederlands landskampioen (2005/06, 2006/07, 2007/08)

1x Nederlandse Supercup (2008)

Prijzenkast Eric Gerets: 14 trofeeën

Standard

2x Belgisch landskampioen (1981/82, 1982/83)

1x Beker van België (1980/81)

1x Belgische Supercup (1981)

PSV

6x Nederlands landskampioen (1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1991/92)

3x Nederlandse beker (1987/88, 1988/89, 1989/90)

1x Europacup 1 (1987/88)