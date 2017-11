Tekent Messi straks een contract voor het leven bij FC Barcelona? Hans Op de Beeck

Bron: Mundo Deportivo, Sport 1 rv De cover van El Mundo Deportivo Primera Division Nadat er lang onzekerheid hing over zijn contractverlenging, heeft Lionel Messi in Camp Nou toch zijn handtekening gezet over een overeenkomst van vier jaar. En er is meer: volgens Spaanse media wil Barça de Argentijn straks vastbinden voor het leven.

Het contract van Messi liep af eind dit seizoen, zodat andere clubs in januari 'de Vlo' vrij konden benaderen. In juli maakten de blaugrana de contractverlenging van vier jaar al bekend, waarna het gonsde van de geruchten als zou Messi nog niet getekend hebben en hij na het vertrek van Neymar, in combinatie met het uitblijven van een echte vervanger, ook oor hebben naar een transfer. Manchester City en PSG snuffelden naar verluidt, maar Messi bleef waar hij was. En antwoordde met de voeten: 12 goals in 11 competitieduels. Recent bevestigde ook Javier Tebas, grote baas van La Liga, dat Messi wel degelijk zijn handtekening gezet heeft onder dat nieuwe contract.

Volgens het Catalaanse Mundo Deportivo wil Barcelona het daar niet bij laten en bereiden ze Messi een deal voor die hem levenslang aan de club zou binden. Ook nadat de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal zijn schoenen aan de haak heeft gehangen. Een voorstel dat bestuurslid Oscar Grau al op de algemene vergadering vorige maand heeft voorgelegd. De club wil Messi zo bedanken een hele carrière lang Barcelona trouw gebleven te zijn. Naar het voorbeeld van Andres Iniesta, die vorige maand ook zo'n contract ondertekende. Grau: "Messi is een Barça-icoon. We willen ook dat hij na zijn carrière gelinkt blijft aan FC Barcelona."

Sport, die andere prominente Catalaanse krant, schrijft dan weer dat Barcelona volgende zomer achter Griezmann gaat, mocht de piste-Coutinho een njet opleveren. Nadat Liverpool deze zomer een bod van maar liefst 154 miljoen euro afwees, zijn ze in Catalonië vastberaden de Reds komende zomer opnieuw onder druk te zetten. Al beseffen ze ook dat het WK in Rusland, en de korte transferzomer die daarop volgt, de zaken kan bemoeilijken. Dan lijkt Antoine Griezmann, de Franse steraanvaller van Atlético Madrid, een makkelijkere deal. In zijn contract zit een opstapclause van 100 miljoen euro. Een bedrag dat ze in Barcelona aanvaardbaar vinden.

