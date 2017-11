Suárez viert treffer op onsportieve manier voor de neus van de doelman, maar had daar wel een reden voor Mike De Beck

16u34

Bron: YouTube 1 AFP

Luis Suárez pakte in het verleden ook af en toe een keer uit met een schwalbe, maar in de wedstrijd tegen Leganes werd de Uruguayaan zelf slachtoffer van een onsportieve actie. Wanneer doelman Ivan Cuellar de bal oppikte en snel een tegenaanval wilde opzetten, kreeg hij het prompt aan de stok met de spits van Barcelona. Cuellar viel voor dood neer en zette een staaltje van theater op. Wat ook loonde voor het sluitstuk van Leganes, want Suárez kreeg een gele kaart.

Suárez besloot wraak te nemen en deed dat op een sportieve manier. De 30-jarige Zuid-Amerikaan eindigde in de 28ste minuut al zijn droogte van 479 minuten, maar in de 60ste minuut deed hij er nog eentje bij. Na die onsportieve actie van Cuellar reageerde Suárez dan ook met gelijke munt. Door zijn doelpunt voor de neus van de doelman uitbundig te gaan vieren. Het getuigt niet meteen van veel sportiviteit, maar Suárez had nog wel een appeltje te schillen met het sluitstuk van de nummer negen in de Primera Division. Barcelona liet achteraf weten dat ze de gele kaart voor Suarez, net als het gele karton voor Piqué, willen aanvechten.

AFP

Photo News