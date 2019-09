Stuntzege in La Liga: zwak Barcelona gaat de boot in bij Granada XC

21 september 2019

22u53 0 Granada CF GRA GRA 2 einde 0 BAR BAR Barcelona La Liga FC Barcelona is kopje-onder gegaan op het veld van Granada. ’t Werd 2-0 in het Estadio Nuevo Los Cármenes. De druk op Ernesto Valverde neemt toe.

Dramatische start van FC Barcelona. Na een dikke minuut klom de thuisploeg op voorsprong via Ramon Azeez. De voorbode van een pijnlijke avond voor de Blaugrana. Granada, dat gevaarlijk was in de omschakeling, kwam voor rust dicht bij de 2-0, maar Marc-André ter Stegen hield z’n team overeind.

Barça-coach Ernesto Valverde greep halverwege in: Carles Pérez en Junior Firpo bleven in de kleedkamer, Lionel Messi en Ansu Fatu vielen in. Op naar een ommekeer? Neen. Na hands van Arturo Vidal ging de bal op de stip, Álvaro Vadillo liet de elfmeter niet liggen: 2-0.

Nadien werd er niet meer gescoord. De Catalanen bleven achter met lege handen. Granada komt na de stuntzege mee aan de leiding, al speelt Sevilla morgen nog in eigen huis tegen Real Madrid.

