Staaltje van pure klasse: Marcelo pakt uit met heerlijke assist voor Ronaldo

20 mei 2018

09u25 1

Marcelo heeft gisteren opnieuw een sterk staaltje van techniek uit zijn linkervoet geschud. Op het veld van Villarreal pakte de Braziliaanse linksachter uit met een fijnzinnige assist. Vanuit stand schilderde hij met buitenkant voet het leer op de knikker van Cristiano Ronaldo. Een heerlijke assist. 'CR7' was zijn maatje dan ook dankbaar. Hoewel Real Madrid zo 0-2 voor kwam, gaven ze de zege toch nog uit handen. Villarreal kwam terug in de wedstrijd en maakte er nog 2-2 van. Zo blijft de 'Koninklijke' steken op een derde plek in La Liga na Barcelona en Atlético Madrid. Als dat nog niet het geval was, ligt de focus nu echt op die Champions League-finale tegen Liverpool.

