Sporter wordt E-Sporter: na de 'zege' tegen Vandoorne geeft Thibaut Courtois zich nu ook op voor FIFA-toernooi tussen alle Liga-clubs

17 maart 2020

09u22 4 Primera Division Sporter wordt E-Sporter. Om zijn competitiedrang bot te vieren, amuseert Thibaut Courtois (27) zich met computergames. De Rode Duivel stelde zich op Twitter kandidaat voor een FIFA-toernooi tussen de twintig clubs uit La Liga. Zondag reed hij nog een virtuele GP van Australië, waarin hij ene Stoffel Vandoorne klopte.

“Laten we een FIFA-toernooi organiseren tussen de twintig clubs uit de Spaanse eerste klasse?”, lanceerde de bekende E-sports-commentator Ibai het idee op Twitter. “Elke ploeg schuift een voetballer naar voor, zoals we hebben gedaan bij Sevilla-Betis. De inkomsten uit streaming doneren we.”

Veel voetballers hebben op de oproep gereageerd, waaronder ook fervent gamer Thibaut Courtois. Enige ‘probleem’. Real-ploegmaat Marco Asensio wilt ook meedoen. “Dan zullen we een team vormen. We gaan voor de zege”, knipoogde Courtois op Twitter. Ook spelers als Sergi Roberto (Barcelona), Roberto Soldado (Granada) Borja Iglesias (Real Betis) en Carlos Soler (Valencia) zijn enthousiast. Het is nog wachten tot er deelnemers van alle Liga-clubs zich aanmelden. Maar de kans reëel dat het toernooi doorgaat. Zal Courtois ook in FIFA schitteren?

Want dat deed hij zondag alvast in het computerspel F1 2019, dat de werkelijkheid benadert. Een aantal bekende racers, met Lando Norris (McLaren), Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez, reden hun Grote Prijs van Australië tegen andere bekende gamers en e-sporters. Een initiatief dat in corona-tijden misschien wel meer sporters naar hun spelconsole zal lokken. Hun manier om zich uit te leven.

Onder de uitdagers van de F1-race zat dus ook een Rode Duivel: Thibaut Courtois. Een plaats in de punten zat er net niet in. Hij eindigde als elfde, maar klopte wel van Vandoorne die te vaak de bochten afsneed. De virtuele koerscommissarissen zijn strenger dan de menselijke. Hij kon zich wel niet kwalificeren voor het WK F1 voor E-sporters.

Competitiedrang

Courtois is een grote Formule 1 fan. Thuis, in zijn villa in Madrid, heeft hij zijn eigen gaming-simulator, inclusief stoel, pedalen en stuurwiel. Ideaal om zich tussen de trainingen door te laten gaan. Of in periodes zonder voetbal, zoals nu door het coronavirus. Wanneer de kinderen er niet zijn, zoekt hij naar manieren om zich bezig te houden.

In Spanje mogen de inwoners tijdens de ‘lockdown’ alleen nog buitenkomen om naar de supermarkt of de apotheek te gaan. Als het aan het zwembad niet warm genoeg is, of het regent er zoals vandaag, bieden computergames een uitweg.

De doelman van Real Madrid kan er zijn competitiedrang kwijt. De voorbije dagen liet hij zich op YouTube opmerken in andere battles met bekende gamers. Zo speelde hij Call of Duty en Fortnite met enkele online-vedetten.

Courtois is een fervent gamer. Drie jaar geleden won hij nog de finale van het ‘NBA 2K18 Celebrity Gaming-toernooi’, waar acht voetballers uit de Premier League aan deelnamen. “Bij keepers is de coördinatie van handen en ogen steeds top. En wij zijn ook snel met onze vingers”, verklaarde Courtois zijn overwinning toen.

Tijdens zijn loopbaan heeft sportfreak Courtois in andere sporten vrienden gemaakt. Vorig jaar was hij tijdens de GP van Frankrijk Formule 1 in Frankrijk op uitnodiging van Charles Leclerc, de Ferrari-piloot. Hij is ook close met Carlos Sainz. Daar zag hij van dichtbij wat er allemaal komt bij kijken in de F1. Een enorme ervaring.

Sowieso zit hard trainen op zijn eentje er op dit moment ook niet in voor Courtois. Hij herstelt van een kleine spierscheur in de lies. Binnen twee weken zou dat hersteld moeten zijn.