Spierblessure stelt terugkeer Eden Hazard uit

30 september 2020

14u17 20 La Liga Eden Hazard (29) is terug naar af. Na een uitstekende trainingsweek was hij klaar om vanavond zijn rentree te maken tegen Valladolid.

Real Madrid laat echter weten dat na tests vandaag een nieuwe spierblessure in het rechterbeen werd vastgesteld. Hij is out tegen Valladolid en bijgevolg waarschijnlijk ook tegen Levante, zondag. Spaanse media melden dat Hazard minstens drie weken buiten strijd is.

Dat betekent ook dat Hazard niet afreist naar de Rode Duivels. Roberto Martínez had hem opgenomen in de selectie voor de interlands tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland. “Als hij betrokken kan zijn bij de matchen van Real van vanavond en zondag, zal hij ook naar de nationale ploeg komen”, vertelde de bondscoach deze middag op zijn persconferentie. “Als hij om een bepaalde reden die matchen niet kan spelen, zal hij individueel blijven werken bij Real.” Dat laatste is dus nu het geval.

Martínez over Eden Hazard

“Eden traint met regelmaat en hij traint heel goed”, vertelde Real-coach Zinédine Zidane gisteren op zijn persmoment. “En dus is het tijd om de workload van in de gymzaal en op het veld te gaan combineren met speelminuten.” Een plannetje dat in duigen valt.

Al 213 dagen geblesseerd

Sinds zijn komst in de zomer van 2019 was Eden al 213 dagen out. Zijn laatste volledige match dateert van 23 november (3-1 tegen Real Sociedad). Daarna speelde hij nog tien wedstrijden, maar geen enkele keer de volle negentig minuten. Nog interessant: bij Chelsea miste hij 32 matchen in zeven jaar, bij Real al 32 in één jaar.

15 augustus 2019: Tijdens een intervaltraining voelt hij een pijnscheut in de quadriceps. Het verdict is hard: spierscheur en een maand out.

26 november 2019: Wanneer lijkt dat Hazard plots zijn draai bij Real heeft gevonden, botst hij in het Champions League-treffen met PSG op Thomas Meunier. Na een drieste ingreep voelt hij iets kraken in de rechterenkel, die hij in 2017 al eens brak. De eerste diagnose luidt: 10 dagen out. Bij een scan ontdekken de dokters toch een microscheurtje in het enkelkapsel. Hij blijft zeven weken weg van het trainingsveld, uiteindelijk zal hij pas op 16 februari tegen Celta weer opdraven.

22 februari 2020: Met een pijnlijke grimas en ontgoocheld verlaat Hazard op het uur het veld op Levante. De enkel weer geblesseerd naar een drieste ingreep. Een operatie lijkt onafwendbaar. Pas op 14 juni 2020 maakt hij zijn rentree.

2 juli 2020: In volle titelstrijd kan Zidane weer geen beroep doen op Hazard. Nog steeds te veel last aan die rechterenkel. Hij mist de matchen tegen Athletic en Getafe.

1 september 2020: Begin september weer blessurezorgen. Hij haakte af voor de matchen van de Rode Duivels tegen Denemarken en IJsland. Daardoor mist hij ook de seizoenstart van La Liga. De match tegen Valladolid moest z’n terugkeer worden.

