Spelersgroep Valencia schreeuwt moord en brand na ontslag Marcelino: "Je laat ook spelers en fans vallen"

13 september 2019

10u25

De selectie van Valencia schreeuwt moord en brand na het ontslag van trainer Marcelino. De spelersgroep is woedend.

Het seizoen is pas drie wedstrijden onderweg, maar toch besloot grote baas Peter Lim om de hoofdtrainer Mestalla uit te sturen. Juist Marcelino was de persoon die Valencia uit het slop wist te trekken met tweemaal kwalificatie voor de Champions League op rij. De nieuwe jaargang in Spanje was hij gestart met vier op negen.

Het vertrek van Marcelino houdt de gemoederen bezig. De spelersgroep en de hoofdtrainer konden heel goed met elkaar door een deur. Maar de 54-jarige oefenmeester leefde in onmin met eigenaar Lim. Dit kostte hem zijn baan. Sommige spelers hoorden woensdag via de pers dat hun trainer was ontslagen, een select groepje kreeg het nieuws via assistent-trainer Ruben Uria te horen.



Verdediger Ezequiel Garay schrijft op zijn Instagram: “Wie dit besluit ook heeft genomen, heeft niet alleen jou (Marcelino), maar ook de spelers en fans laten vallen.” Ook aanvoerder Dani Parejo laat van zich horen. “Baas, ik wens je het allerbeste. Ik weet dat je het goed zult doen in de toekomst. Bedankt, dat je de club groter hebt gemaakt en mij een betere speler.”

Míster, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar. Gracias por hacer al club más grande y a mí mejor futbolista. pic.twitter.com/8W2y2fGGzv Dani Parejo(@ DaniParejo) link

Albert Celades is de opvolger van Marcelino. Hij heeft nog geen enkele ervaring op het hoogste niveau. De voormalig speler van FC Barcelona en Real Madrid werkte wel als assistent bij de Koniklijke en was bondscoach van Jong Spanje.



Met vier punten uit drie duels bezet de ploeg van Jasper Cillessen de tiende plaats. Dit weekend wacht zijn oude club, FC Barcelona, en dinsdag komt Ajax naar Mestalla.