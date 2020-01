Spektakel in Saudi-Arabië: Messi schittert, staat bij opstootje neus aan neus met Félix, maar verliest daarna wel van Atlético in Supercopa ODBS/DMM

09 januari 2020

07u38 2 La Liga Absurd: de finale van de Spaanse Supercup wordt niet gespeeld tussen kampioen FC Barcelona en bekerwinnaar Valencia, maar wel door Real en Atlético Madrid. De respectievelijke nummer drie en twee uit La Liga vorig seizoen. Niet in Madrid, wel in Saudi-Arabië.

In het vernieuwde format van de ‘Supercopa van 40 miljoen euro’, toonden de Madrileense clubs zich in de halve finale immers het sterkst. Atlético ging in een ware spektakelmatch in de slotfase nog op en over FC Barcelona, van 2-1 achter naar 2-3. Ondanks een weer geweldige Messi, die knap scoorde en een nog knapper doelpunt afgekeurd zag. Zoveel klasse op een voetbalveld hadden ze ongetwijfeld nog niet gezien, daar in Jeddah.

Maar ook Leo Messi zal zich vanavond ongetwijfeld even achter de haren krabben. Straf, hoe zijn Barça dit nog uit handen gaf. Want met enkele fantastische flitsen zoals alleen hij dat kan, leek Messi de blaugrana in de finale getrapt te hebben. Eerst met de gelijkmaker na de openingsgoal van Koke meteen na de pauze, daarna met een wondermooi doelpunt. Alleen de VAR zag dat zo niet en oordeelde dat de bal even de bovenarm/schouder beroerde. Griezmann, die tegen zijn ex-club in de eerste helft de beste kans gemist had, zorgde snel daarna toch voor de voorsprong en toen Piqué de 3-1 binnenwerkte na een nieuwe aanval uit het boekje, leek het over en uit voor Atlético.

Maar weer was daar de videoref, die nu erg nipt buitenspel gezien had van Vidal (zie screenshot hieronder) die de assist voor Piqué verzorgde. Het psychologisch voordeel belandde zo nog bij de elf van Diego Simeone, die dat met de hulp van een erg zwakke Catalaanse defensie uitbuitte. Morata vanop de penaltystip en Correa alleen op doel af zorgden voor een straffe comeback. En zo bestaat het dat de Supercopa zondag een Madrileens onderonsje wordt, nadat Real gisteren al won van Valencia (3-1). Zeker niet de belangrijkste prijs, maar ongetwijfeld een deuk in het prestige van het fiere FC Barcelona.

Opstootje Messi-Félix

Alsof er al niet genoeg peper en zout was kreeg Messi het tijdens de match ook aan de stok met Joao Félix. Het Portugese talent dat deze zomer voor 126 miljoen euro van Benfica naar Madrid overkwam was niet onder de indruk na een woordenwisseling met Messi. De twee kwamen neus aan neus te staan net toen het fluitsignaal voor de rust weerklonk. De gebeurtenis mondde uit in een klein opstootje, al raakte het brandje wel gauw geblust.

