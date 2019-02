Speelt keeper een rol in het slechte humeur van Bale? “Courtois zegt dat hij liever gaat slapen, Marcelo lacht hem uit” ODBS

25 februari 2019

15u27

Bron: Marca 0 Primera Division Gareth Bale is kwaad. De reactie na zijn penaltygoal, de beslissende 1-2 in Levante, sprak boekdelen. Hij duwde Lucas Vazquez van zich af en weigerde erna bijna elk uitgestoken hand. Volgens de Madrileense huiskrant Marca is dat, onder andere, omdat hij kwaad is op enkele ploegmaats, waaronder ook Courtois.

Wegens geen Ramos of Benzema in Levante mocht Bale een wel heel erg licht gefloten elfmeter (zie onderaan) trappen. Zijn derde goal als invaller sinds zijn rentree, nadat een kuitblessure in januari hem weer eens zes matchen deed missen. Maar na ook goals tegen Espanyol en een belangrijke tegen Atlético vindt Bale dat hij altijd moet starten. Zeker nu hij opnieuw helemaal fit is. In Levante kreeg hij amper 16 minuten, terwijl de Welshman in zijn zesde seizoen Madrid had gehoopt een leider te worden van het nieuwe Real zonder Cristiano. Solari geeft momenteel echter de voorkeur aan Vinicius en Lucas Vazquez, tot frustratie van Bale.

GOAL | Bale trapt de bal vanop de stip tegen de touwen! 💪



1️⃣-2️⃣ #LevanteRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/UyvPsghC0Z Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Maar er is meer. Volgens Marca is de gewezen aanvaller van Tottenham ook kwaad op zijn ploegmaats. Twee in het bijzonder: Thibaut Courtois en Marcelo. Recente uitlatingen van dat duo in de media zou Bale alles behalve op prijs gesteld hebben. In het interview met Courtois vertelde onze landgenoot dat ze Bale in de kleedkamer de bijnaam ‘de golfer’ hebben gegeven en dat hij ‘s avonds niet mee op restaurant gaat met de ploeg “omdat hij dan wil slapen”. Nog altijd vast in het Britse in plaats van het Spaanse levensritme, zo lijkt het wel. Net zoals hij na al die jaren nog altijd het Spaans niet machtig is. En over dat laatste gaat vooral menig grapje van Marcelo.

Niet naar de zin van Bale, die vindt dat hij een makkelijk doelwit is voor ploegmaats en pers. Als het minder gaat, vindt Bale dat er makkelijk naar hem gewezen wordt, terwijl hij toch de man is die met Real in de laatste vijf jaar vier keer de Champions League heeft gewonnen. Met bovendien belangrijke goals in finales tegen Atlético (toen met Courtois in doel) en vorig seizoen twee tegen Liverpool, waaronder die geweldige retro. “Mocht een andere speler die goal gemaakt hebben...”, zei Bale over die laatste goal, daarmee nog eens duidend op het feit dat hij zich weinig gerespecteerd voelt in het Bernabéu.

Marca schrijft ook dat alleen Modric gisteren tot Bale kon doordringen, met onder andere een knuffel. “Bale wandelde na de match al wat meer relax naar buiten, maar je zag duidelijk dat hij kwaad is. Vooral omdat hij niet de leider is van dit Real. De volgende drie duels (twee keer tegen FC Barcelona en tegen Ajax, nvdr) zullen bepalend worden voor zijn moraal en status. De sleutel ligt in de handen van Solari, bekend om zijn kwaliteiten als people manager. Al zijn er bij Real ook die geloven dat hoe kwader Bale is, hoe beter hij speelt”, besluit Marca.

Atlético haalt uit naar Real

Atlético Madrid (en zijn social media manager) kon het niet laten. Een uithaal naar de rivalen en buren van Real Madrid, die gisteravond in Levante een wel erg goedkope tweede penalty kregen. “De nacht van de Oscars is op grootste wijze van start gegaan”, luidde de officiële tweet, verwijzend naar de spectaculaire manier waarop Casemiro na amper contact met Doucoure tegen de grond ging. Ook de hashtag ‘het eeuwige verhaal’ is veelzeggend. Het bericht werd logischerwijs flink besproken en gedeeld. Na de recent verloren Madrileense derby uitte ‘Atléti’ ook al zijn frustraties via Twitter.

📽 La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? 🎭 Atlético de Madrid(@ Atleti) link

En de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol gaat naar: @Casemiro! 🏊‍♂️💦#Oscars2019 #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/PjWBvXKvOW Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link