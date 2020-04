Spanje maakt zich op voor lange periode van voetbal zonder fans en zet al in op uitgebreidere tv-ervaring ODBS

23 april 2020

22u20

Bron: ESPN 0 La Liga Volgens Jaume Roures, de CEO van de Spaanse rechtenhouder Mediapro, is het onwaarschijnlijk dat er voor 2021 fans in de voetbalstadions in Spanje toegelaten worden. “Het is namelijk onmogelijk om social distancing te respecteren in een stadion met 20.000 toeschouwers”, vertelde Roures.

“En dus zal er pas weer voor publiek gespeeld worden als er een vaccin is. Dat zal nog minstens een jaar duren. Dus starten we ook 2021 zonder fans, tenzij de wetenschappers iedereen verrassen en vroeger met een vaccin komen. Maar ik heb me laten vertellen dat dat onmogelijk is.”

Volgens Spaanse media kregen de clubs van ligavoorzitter Javier Tebas ook al te horen dat ze er niet op moeten rekenen dit jaar nog voor publiek te spelen. Tebas liet de clubs meteen weten hun budgetten voor volgend seizoen maar beter te kunnen aanpassen. Naast inkomsten uit ticketing valt ook de merchandising grotendeels weg, terwijl bij de grote clubs in Spanje de rondleidingen binnen de stadions winstgevend zijn. Zo houdt FC Barcelona er rekening mee dat er in Camp Nou voor februari 2021 niet meer met publiek gespeeld wordt en zou het zijn budget met 200 miljoen euro in mindering brengen. Tebas adviseert de clubs veel minder geld uit te geven aan transfers en meer aandacht te hebben voor eigen jeugdspelers en spelers via een uitleenbeurt aan te trekken.

De Spaanse Liga ligt sinds midden maart stil, maar de hoop groeit om de elf resterende wedstrijden van het seizoen nog te kunnen afwerken. Maandag bereikten de Liga en de Spaanse voetbalbond RFEF al een akkoord voor de geleidelijke heropstart van de trainingen. In het geval van matchen achter gesloten deuren, wil de Liga de tv-ervaring fors opkrikken om het gebrek aan sfeer in de tribunes op te vangen. Onder andere met microfoons die dicht bij het veld staan opgesteld en met opnames uit nog meer verschillende camerahoeken.

Tests voor spelers

Volgens Spaanse media hopen de clubs op 4 mei weer te kunnen trainen. In het ideale scenario hervatten de wedstrijden eind mei of begin juni. “We houden met alle opties rekening”, verklaarde Tebas nog in de buitenlandse pers. Eerder vandaag vernam het Franse persbureau AFP dat voetballers actief in Spanje zich vanaf 28 april kunnen laten testen of ze besmet zijn met het coronavirus. Daaruit moet blijken of het mogelijk is de trainingen en wedstrijden in Spanje te hervatten.

“Ik ben optimistisch wat betreft voetbal achter gesloten deuren”, aldus Irene Lozano, voorzitter van Spanjes nationale sportraad bij ‘La Sexta’ vandaag. “En we kunnen de beslissing, in het geval dat we het virus sneller dan verwacht onder controle krijgen, op elk moment herzien.”

