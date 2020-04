Spaanse voetballers verzetten zich tegen technische werkloosheid ODBS

05 april 2020

19u21

Bron: Belga 0 La Liga De Spaanse profvoetballers uit de eerste en tweede klasse zijn niet akkoord met de beslissing van La Liga om de clubs aan te raden om gebruik te maken van het systeem van gedeeltelijke technische werkloosheid.

“Het is toch merkwaardig dat La Liga zulke maatregelen steunt in de bestrijding van de economische gevolgen van de pandemie, terwijl ze voordien altijd maar de goede financiële situatie van de clubs benadrukt heeft”, klinkt het in een communiqué van spelersvakbond AFE. “De spelers vinden het merkwaardig dat de clubs niet over een financiële buffer beschikken om twee maanden te overbruggen. Het kampioenschap is stilgelegd, niet afgelast.”

La Liga-voorzitter Javier Tebas diende hen meteen van antwoord op Twitter. “De spelers van FC Barcelona, Betis, Atlético, Zaragoza, Osasuna en nog andere clubs weten dat het economische beheer van La Liga niets te maken heeft met de economische gevolgen van COVID-19", aldus Tebas. “De zogenaamde ERTE (de juridisch procedure die bedrijven in Spanje moeten volgen om arbeidsovereenkomsten tijdelijk op te schorten of de duur ervan te verkorten, red) is een juridisch instrument waarop bij overmacht een beroep gedaan kan worden.”

Spelers van verschillende topteams in Spanje, zoals FC Barcelona en Atlético Madrid, accepteerden de voorbije dagen al forse salarisverlagingen. Volgens sportkrant ‘Marca’ zou La Liga de totale verliezen van haar clubs schatten op 956,6 miljoen euro, indien de competities niet hervat zouden kunnen worden. Bij een competitie achter gesloten deuren zouden de clubs nog ongeveer 303,4 miljoen euro aan inkomsten mislopen. Een zeer onwaarschijnlijk scenario met publiek zou de clubs ‘slechts’ 156,4 miljoen euro kosten.

Met meer dan 130.000 besmettingen en 12.500 overlijdens is Spanje wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Het openbaar leven ligt er al weken nagenoeg volledig stil.

