Spaanse Supercup dit jaar gespeeld in 1 wedstrijd: Sevilla boos

10 juli 2018

11u07

De Spaanse Supercup zal dit jaar bestaan uit één wedstrijd op neutraal terrein en niet gespeeld worden met een gebruikelijke heen- en terugmatch, zo meldde de Spaanse voetbalbond RFEF gisteren. Sevilla, dat het als verliezend finalist van de Copa del Rey opneemt tegen kampioen en bekerwinnaar Barcelona, reageert ontevreden.

"Sevilla wil zijn absolute ontevredenheid uitdrukken over de beslissing", laat de club op zijn website weten. "Het is duidelijk dat de RFEF de beslissing heeft genomen met als enige doel de problemen van Barcelona op te lossen, en de verzoeken van ons genegeerd heeft. We beschouwen dit als een gebrek aan respect voor onze club en fans. Onze abonnees lopen hierdoor een finalewedstrijd in eigen stadion mis. We onderzoeken een manier om hen te vergoeden." Sevilla laat tot slot weten de partij niet te boycotten, "want we hebben onze deelname op het veld afgedwongen".

De RFEF koos dit jaar voor een Supercup in één wedstrijd om de eivolle kalender van beide clubs te verlichten. Sevilla begint eind juli aan zijn Europa League-campagne, terwijl Barcelona in diezelfde periode naar de Verenigde Staten trekt voor een prestigieuze oefencampagne. Toch lijkt Sevilla dus niet opgezet met de nieuwe formule.

De match staat op 12 augustus op de planning. De RFEF wil de wedstrijd graag laten doorgaan in het Marokkaanse Tanger, maar die locatie ligt nog niet officieel vast.