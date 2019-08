Spaanse sportdokter: “De blessure van Hazard? Drukke voorbereiding en stress zijn boosdoeners" Redactie

17 augustus 2019

09u47

Bron: AS 0 La Liga Real Madrid neemt het vandaag op tegen Celta de Vigo, zónder Eden Hazard. De Rode Duivel liep op training een klein spierscheurtje op aan de quadriceps van de linkerdij en is mogelijk enkele weken out. “Een gevolg van de zware voorbereiding”, zegt de Spaanse sportdokter José González.

De zware voorbereiding eist zijn tol bij Hazard. Het verbaast sportdokter González niet dat de Rode Duivel onder deze omstandigheden een (lichte) blessure heeft opgelopen. “Tijdens de voorbereiding verrichten voetballers veel fysiek werk op training”, vertelt hij bij AS. “Daarbovenop komt het vele reizen, lang wachten op de luchthaven, constant veranderen van tijdzone,... Noem maar op. Allemaal factoren die niet bevorderlijk zijn voor het lichaam en uiteindelijk een blessure kunnen veroorzaken.”

“Hazard komt ook in een nieuwe omgeving terecht en kan niet wachten om zich te bewijzen in Madrid. Dat leidt tot stress, wat ook het risico op een spierblessure verhoogt. Real moet de situatie goed opvolgen, zodat het niet erger wordt. Ze mogen niet te veel druk zetten en Hazard vooral niet té snel laten hervatten. Anders zou zijn lichte spierblessure opeens een aanslepend probleem kunnen worden voor maanden.”

Tijdens de voorbereiding werd geopperd dat Hazard te dik stond. Maar naar die ‘kilo’s te veel’ verwijst echter niemand. Hazard heeft trouwens zelden last van spierblessures, hij had er amper een vijftal in heel zijn carrière. Op het eind van de jaargang 2012-13 liep hij een serieus hamstringletsel op - een scheurtje toen.

Zijn totaal aantal blessures in zeven jaar Engeland was ook op twee handen te tellen. De enkelbreuk die hij bij de Rode Duivels opliep, hield hem het langst aan de kant: tweeënhalve maand.