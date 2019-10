Spaanse profliga wil Clásico in Bernabéu laten spelen in plaats van in Camp Nou XC

16 oktober 2019

14u03

Bron: Marca 6 Buitenlands voetbal Op 26 oktober staat de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid op het programma. Maar waar die partij zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Volgens de kalender is het de bedoeling dat de match in Camp Nou wordt gespeeld, maar door de massale protesten in Catalonië kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. Vandaar dat de Spaanse profliga het duel in Bernabéu wil laten doorgaan.

Nu negen prominente figuren achter het illegale Catalaanse referendum van twee jaar geleden veroordeeld zijn tot jarenlange celstraffen, hebben afscheidingsbewegingen nét op de dag van de Clásico een protest in Barcelona gepland. Ook de voorbije dagen regende het protesten in de regio.

Het maakt de directie van Real Madrid extra zenuwachtig. ‘De Koninklijke’ wil de veiligheid verder opgevoerd zien. Terwijl de Clásico nu al een match van het hoogste risico is. Het vroege aanvangsuur van 13 uur bemoeilijkt de zaak nog, omdat Real daardoor vrijdagavond al naar Barcelona moet afreizen en er dus moet overnachten.

Door de onrustige situatie in Catalonië heeft La Liga vandaag een aanvraag bij de Spaanse voetbalfederatie RFEF ingediend om de eerstvolgende Clasico in Madrid te laten doorgaan. De terugwedstrijd (1 maart 2020) wordt dan wél in Camp Nou gespeeld. Het is nog afwachten of het voorstel van La Liga aanvaard wordt.