Spaanse profliga wil Clásico in Bernabéu in plaats van in Camp Nou, Real en Barça zien dat niet zitten XC/YP

16 oktober 2019

19u03

Bron: Marca, AS 8 Buitenlands voetbal Op 26 oktober staat de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid op het programma. Maar waar die partij zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Volgens de kalender is het de bedoeling dat de match in Camp Nou wordt gespeeld, maar door de massale protesten in Catalonië kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. Vandaar dat de Spaanse profliga het duel in Bernabéu wil laten doorgaan. Maar daar hebben beide Spaanse grootmachten geen trek in.

De organisatie van La Liga vroeg toestemming aan de voetbalbond om de duels tussen Barcelona en Real Madrid om te keren. Op zaterdag 26 oktober zou dan gespeeld worden in Madrid, op 1 maart in Barcelona. Het competitiecomité moest daarover beslissen, nadat het eerst beide clubs had geraadpleegd. Nu blijkt dat de clubs het voorstel niet zien zitten. Barcelona vindt dat de wedstrijd in Camp Nou gespeeld moet worden terwijl Real Madrid vindt dat de wedstrijd uitgesteld zou moeten worden als de situatie echt te onveilig is. De Madrilenen vinden dat de in juni vastgestelde kalender nageleefd dient te worden om zodoende geen competitievervalsing te krijgen.

In Barcelona en andere steden in de Spaanse regio Catalonië hebben duizenden demonstranten gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de veroordeling van negen separatistische leiders. Onder meer de voormalig Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras is tot dertien jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Andere leiders kregen gevangenisstraffen van 9 tot 12 jaar.

Dat leidde tot hevige protesten en het vliegveld El Prat in Barcelona werd zelfs tijdelijk gesloten. Ook FC Barcelona sprak zich gisteren in een statement uit tegen de gevangenisstraffen. De Catalaanse club van Lionel Messi stelde dat gevangenisstraffen niet de oplossing waren. “Trots om onderdeel van deze club te zijn”, schreef verdediger Gerard Piqué vervolgens op Twitter als reactie op de verklaring van zijn club. Espanyol en Girona, twee andere clubs uit Catalonië, stuurden een vergelijkbare verklaring naar buiten.

Barcelona staat momenteel tweede in La Liga met een achterstand van twee punten op koploper Real Madrid. Aanstaande zaterdag gaat Barça op bezoek bij Eibar (13.00 uur) terwijl Real Madrid dan de uitwedstrijd tegen Real Mallorca (21.00 uur) speelt.