Spaanse pers ziet ‘VAR-kampioen’ Real opnieuw LaLiga-troon bestijgen, met zéér grote rol voor ‘gigante’ Courtois TLB

17 juli 2020

07u54 0 LaLiga ‘De coronatitel’, noemt een Spaanse sportkrant de 34ste landstitel van Real Madrid. De plaatselijke media hebben het over een “onvergetelijk” kampioenschap van de hoofdstedelingen, die alles wonnen sinds de herstart. Maar in de eerder Barça-gezinde pers komt ook de rol van de VAR ter sprake. Over één ding zijn alle kranten het wel eens: Thibaut Courtois was van cruciaal belang voor de withemden, Eden Hazard door blessureleed net iets minder. De berichtgeving in een notendop:



MARCA: “Na drie jaar opnieuw op de troon”

De Madrileense huiskrant MARCA geeft vier spelers een score van drie sterren voor hun titelmatch tegen Villarreal: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Luka Modric en Karim Benzema. Het quartet dat de ruggengraat van het elftal van Zidane vormt en een groot aandeel heeft in de 34ste landstitel. MARCA omschrijft die titel op de voorpagina als inolvidable. Onvergetelijk.

“Na drie jaar zit Real Madrid eindelijk weer op de troon”, schrijft Marca. “De ‘finale’ tegen Villarreal was spannend. Real had het opnieuw niet makkelijk, maar kon weer rekenen op un Courtois gigantesco. Hij redde de zege van Real, al had dat door de nederlaag van Barça tegen Osasuna zelfs niet gehoeven.”

MARCA heeft het ook over Eden Hazard. “Van hem en Luka Jovic werd verwacht dat ze Real dit seizoen naar een hoger niveau zouden tillen. Door hun kwaliteiten én de investeringen die Real deed. De bijdrage van Hazard was echter beperkt door zijn blessures. Jovic had het moeilijk om zich aan te passen aan het niveau.”

AS: “Courtois, de reus was één van de steunpilaren”

Ook AS liet de inkt rijkelijk vloeien over de titel van Real. Per speler maakten zij een pancarte met een evaluatie van het seizoen. “Courtois was één van de steunpilaren van de titelploeg", klinkt het over de nummer 1 van de Rode Duivels. “Na een turbulent eerste seizoen klampte hij zich vast aan zijn zelfzekerheid, waardoor de kritiek hem niet raakte. Courtois wint zijn derde Zamora (trofee voor de keeper met de meeste clean sheets), zijn eerste als Real-doelman. Hij incasseerde twintig goals in 34 wedstrijden, een prima statistiek. Zijn kopbal tegen Valencia zal eeuwig herinnerd worden. Een reus.”

Ook Hazard krijgt een pancarte, maar daar staat minder lof op. “Hij arriveerde als galáctico, maar heeft geen seizoen gespeeld dat bij die titel past. Blessures hebben hem zijn eerste jaar in Madrid gekost. En net toen hij begon op te staan, trapte Meunier hem van het veld. Hij verpestte zo het eerste seizoen van Hazard. De onderbreking gaf hem de tijd om fysiek weer in orde te komen, maar een hoge vlucht nam hij niet bij de herstart. ‘Mijn eerste jaar was slecht,” gaf Hazard zelf ook toe.”

SPORT: “Real, de VAR-kampioen”

Bij de eerder Barça-gezinde krant SPORT gaat veel aandacht naar de nederlaag van de Catalanen tegen Osasuna en het interview van een kwade Lionel Messi. Op de voorpagina wordt Real Madrid de “VAR-kampioen” genoemd. “De wedstrijd tegen Villarreal werd in een beslissende plooi gelegd via een dubbele strafschop waar toch wel wat polemiek rond hing”, schrijft SPORT. “Die titelmatch vat het seizoen heel mooi samen. Real Madrid dat gestuwd wordt door scheidsrechterlijke fouten en een falend FC Barcelona. Zoals gebruikeliijk, zag de ploeg van Zidane gisteren tot in de allerlaatste seconden af. Courtois voorkwam op miraculeuze wijze dat hij zich een tweede keer moest omdraaien. En dan was er de scheidsrechterlijke show...”

Mundo Deportivo: “Real groeide in het seizoen”

“Real pakte z'n 34ste titel na een seizoen met veel ups en downs. De ploeg van Zidane, die een moeilijk eerste deel van het seizoen kende, groeide stelselmatig. Sinds de herstart waren de prestaties van Real niet indrukwekkend, maar de resultaten waren dat wél. Zo word je kampioen. Én Real kon rekenen op een betrouwbaar sluitstuk. Courtois was ook tegen Villarreal sterk. Hij kreeg een knie vol in zijn gezicht, maar pakte uit met een paar cruciale reddingen. Zijn aandeel in de titel is groot”

