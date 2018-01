Spaanse pers vooral snoeihard voor Zidane na bekerdebacle: "Als er iemand verantwoordelijk is voor deze uitschakeling, is hij het wel" Yari Pinnewaert

25 januari 2018

12u36

Bron: Marca, AS, ANP 2 Primera Division De Spaanse kranten hadden -hoe kan het ook anders?- een vette kluif aan de uitschakeling van Real Madrid uit de Copa del Rey. Dat het tegen godbetert Leganes (de ploeg met het laagste budget in de Spaanse Primera Division) was, was alleen maar koren op de molen van de grootste sportbladen. En coach Zinedine Zidane is de gebeten hond.

"De belachelijkste avond onder het bewind van Zidane", windt Marca er geen doekjes om. "Twee jaar en 21 dagen geleden begon hij als trainer bij Real. Hij won tot dusver acht trofeeën (waaronder twee opeenvolgende Champions Leagues) en maakte van 2017 het meest succesvolle jaar uit de clubgeschiedenis. Maar na de uitschakeling van gisteren verkeert hij in zwaar weer, want er is meer dan dat. 'Los Blancos' staan in de competitie 19 punten achter aartsrivaal en leider Barcelona, dus rest er nu nog enkel de Champions League. En daarin treffen ze het machtige PSG, gewoon omdat ze zelf als tweede eindigden in hun groep.”

Marca legt de vinger ook op de wonde. "Het zomerhuiswerk van de club (James Rodriguez, Alvaro Morata en Pepe mochten Bernabéu verlaten, red), het gebrek aan besluiteloosheid en een tekort aan zelfkritiek dragen hier allemaal toe bij, maar ook het feit dat Zidane niet met zijn sterkste elf speelde in één van de twee competities waar er eigenlijk nog iets te rapen viel, helpt natuurlijk niet. Als er iemand verantwoordelijk is voor de uitschakeling in de beker, dan is hij het wel.”

Ook AS claimt te weten wat er zoal fout gaat en het goot dat in een artikel met als veelzeggende titel "de redenen van de zelfmoord". "Slechte thuisreputatie, verschillende spelers die uitgefloten worden, slecht rotatiewerk met een B-ploeg die niet draait, slechte zomeraankopen, geen winterversterkingen en niet in staat om terug te slaan wanneer ze op achterstand staan."

“Zo aan een wedstrijd beginnen, is onbegrijpelijk'', zei Zidane zelf na afloop. “Daar ben ik echt boos om, ik heb geen idee hoe dat kwam. Maar ik ben verantwoordelijk en moet met oplossingen komen. Ik heb geen spijt van mijn keuzes in de wedstrijd."

Zidane weet ook dat zijn toekomst afhangt van de prestaties van Real Madrid in de Champions League. In de achtste finales treft zijn ploeg Paris Saint-Germain. "Het is duidelijk dat nu alles daar van afhangt. We moeten verder komen en constanter presteren. Ik zal daar voor blijven vechten." Tot slot nog dit: voor dit seizoen had Zidane 65 van zijn 88 wedstrijden als Real-coach gewonnen - bijna 74 procent. Dit seizoen won zijn ploeg er 22 van de 36, omgerekend 60 procent.