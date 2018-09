Spaanse pers vernietigend voor FC Barcelona en Vermaelen: "Een regelrechte ramp op de linksachter" Hans Op de Beeck

27 september 2018

18u12

Bron: Marca, As 0 Primera Division Straffe midweekspeeldag in La Liga. Leganes, de rode lantaarn, dat met 2-1 wint van FC Barcelona, Real Madrid dat 3-0 om de oren krijgt in Sevilla. Voor het eerst sinds januari 2015 dat beide grootmachten op dezelfde dag nog eens samen onderuit gingen. In de Spaanse pers wordt vooral het rotatiesysteem van Barça-coach Valverde in vraag gesteld, waarvan Thomas Vermaelen als linksachter het slachtoffer was.

Nee, Leo Messi zal het straks tegen zijn kroost niet uitgebreid hebben over zijn 700ste match in het shirt van Barcelona. Opvallend: waar Barça vorig seizoen pas in mei de eerste nederlaag leed in de Primera Division bij Levante, is het nu op speeldag 6 al van dat. Tegen het nietige Leganes dan nog. Acht matchen speelde Barcelona dit seizoen, in vijf daarvan kwam het op achterstand. In de Spaanse Supercup tegen Sevilla, tegen Real Sociedad en Huesca konden ze dat nog omzetten in winst, tegen Girona leverde dat afgelopen zondag een draw op en gisteren volgde de uppercut. Zeven tegengoals al - en dan pakte Marc-Andre ter Stegen nog uit met enkele knappe reddingen. Vorig seizoen kreeg de 'blaugrana' na zes matchen amper twee goals binnen. Barça boezemt de tegenstander duidelijk nog weinig schrik in, zelfs de rode lantaarn gelooft in zijn kansen.

⏱ 51' : 0-1

⏱ 53' : 2-1



Piqué en Vermaelen stuntelen achterin en zo kan Leganés pijlsnel op voorsprong komen! 😳 #LeganesBarça pic.twitter.com/NcgG0NRkzj Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De Spaanse sportkranten As en Marca wijzen vooral op het rotatiesysteem van Ernesto Valverde. En dan vooral op de pijnpunten in zeker de defensie ervan. "Barcelona is te afhankelijk van zijn sterkhouders. Als zij eens niet top zijn of rust krijgen, loopt het geregeld mis. Zondag nog moesten Arturo Vidal en Arthur naar de kant voor Coutinho en Rakitic. Piqué blundert al enkele matchen minstens één keer en moet dringend even wat herbronnen. Maar in de verdediging heeft Valverde werkelijk al bijna alles geprobeerd - zonder succes. Rafinha, Nelson Semedo, Arthur, Arturo Vidal, Thomas Vermaelen, Clement Lenglet en Munir, ze hebben allemaal hun kansen al gehad, maar hun bijdrage was minimaal. De zomeraankopen, toch goed voor 126 miljoen euro, staan er nog altijd niet."

700 senior appearances for Lionel Messi in a Barcelona kit 🔴🔵



👑 pic.twitter.com/lYGrLmaiMD B/R Football(@ brfootball) link

Vermaelen, die bij de 1-1 ruimte in de rug liet liet, wordt hard aangepakt, al is er ook begrip voor zijn slechte partij. "Een regelrechte ramp op de linksachter, al kan hem dat moeilijk aangewreven worden. De Belg is een puur centrale verdediger. Vooral de beslissing om hem op links te zetten, was onbegrijpelijk. Hij nam niet deel aan de aanval of zorgde nooit voor breedte, laat staan diepte, op de flank. Ook passief in de luchtduels en mee verantwoordelijk voor de eerste tegengoal. Als Valverde hem opstelde om te zien of hij ook volgende week op Wembley kan spelen (Barça speelt dan tegen Tottenham in de Champions League, nvdr), bestaat er geen twijfel over dat dit experiment mislukt is."

people blame Vermaelen for the 1st goal, but Piqué made the mistake. He's in the middle of nowhere while Umtiti defends v 2 players (1). Vermaelen is marking his opponent (1). Piqué remains ball-watching in no-mans-land, Vermaelen sprints back (2) to cover, but comes too late (3) pic.twitter.com/uBVqICRHFO Alex Truica(@ AlexTruica) link

Ook voor Courtois was het ongetwijfeld even slikken. Maandagavond in Londen nog gelauwerd als beste doelman ter wereld, twee dagen later drie goals in het mandje in het Sanchez Pizjuan van Sevilla. Het pleit niet meteen voor Courtois in zijn tweestrijd met Keylor, maar de Rode Duivel kon nauwelijks iets verweten worden bij de tegengoals. Zo zag ook As het in haar spelersbeoordeling. "Ging niet in de fout bij de tegengoals, al zag hij er bij de 2-0 en 3-0 ook niet echt goed uit. Bij de tweede duwt hij de bal te centraal voor zich uit, bij nummer drie was hij wat statisch. Pakte wel uit met geweldige redding om de 4-0 te verijdelen."

GOAL | André Silva schuift de openingstreffer voorbij Courtois! 👌



1️⃣-0️⃣ #SevillaRealMadrid pic.twitter.com/sETOE7Q06R Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Daar is André Silva alweer! ⚡️



2️⃣-0️⃣ #SevillaRealMadrid pic.twitter.com/2zOYoa8P3e Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Courtois moest zich kort voor rust al voor de derde keer omdraaien. Wat kan Real nog in de tweede helft? 🤔



3️⃣-0️⃣ #SevillaRealMadrid pic.twitter.com/cBmLMWc2rz Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link