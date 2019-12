Spaanse pers speelt in aanloop naar Clasico in op Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd, Zidane schuwt grootspraak: "Gewoon een voetbalmatch" Redactie

17 december 2019

13u35 0 Primera Division Zinédine Zidane schuwde tijdens zijn persbabbel, een dag voor de Clasico tussen zijn Real Madrid en grote rivaal FC Barcelona, de grootspraak. De Spaanse pers speelde in op de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd, maar Zidane verroerde niet. "Het is 'maar' een voetbalwedstrijd, meer moeten we er niet van maken", liet hij noteren.

"Er wordt zoveel heisa over deze partij gemaakt, maar in feite is het maar een gewone voetbalwedstrijd. Niets meer en niets minder", sprak de Franse trainer van Real. "Het is nooit in mij opgekomen dat deze wedstrijd niet zou kunnen doorgaan. Het enige dat wij kunnen doen, is al onze energie op het terrein benutten en denken aan ons spel. Over de rest, daar kan oeverloos over gediscussieerd worden."

Zidane doelde met die laatste zin op de ongeregeldheden die in Catalonië plaatsvonden eind oktober, waardoor de Clasico niet op haar oorspronkelijke datum, 26 oktober, kon doorgaan. De protesten dienden om de Catalaanse pro-onafhankelijkheidsstrijders, die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen voor hun poging tot afscheiding van Spanje in 2017, te steunen.

De spelers van Real Madrid en Barcelona zullen woensdag in eenzelfde hotel verzamelen en van daaruit in hetzelfde konvooi naar het stadion rijden. Die beslissing werd genomen, omdat het onmogelijk bleek de route van het hotel naar het stadion volledig af te sluiten. "Daar maak ik me geen zorgen over", zei een terughoudende Zidane over het onderwerp. "Zo'n zaken houden me niet bezig. Ik ben gelukkig. Er staat een mooie wedstrijd voor de deur. Daar ben ik mee bezig. Ik herinner het me nog dat ik zelf op het terrein stond in wedstrijden tegen Barcelona. Je leeft voor zo'n matchen."

"Ik hoop dat het een topmatch wordt", zei Zidane nog. "Het belangrijkste is niet het resultaat, maar het feit dat we er negentig minuten vol voor gaan en daarvan genieten. Ik focus enkel en alleen op morgen. Als ik nu al bezig zou zijn met nadenken over wat er kan gebeuren bij een slecht resultaat, dan kan ik beter een andere job zoeken.”

