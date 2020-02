Spaanse pers smult van rentree Hazard: “Hij keerde terug met een knaller, Eden deed alles goed met de bal” XC

17 februari 2020

08u10

Bron: Marca/AS/Mundo Deportivo 0 La Liga Eden Hazard vierde gisteravond na 82 dagen zijn rentree bij Real Madrid. En de gretige Rode Duivel maakte indruk tegen Celta de Vigo. Dat zag ook de Spaanse pers. “De Koninklijke heeft opnieuw ‘een CRACK’, in hoofdletters.”

“Hazard heeft niet veel nodig om zijn beste niveau terug te vinden”, schrijft Marca. “Dat was het beste nieuws voor Real na het gelijkspel tegen Celta de Vigo. Hij keerde terug met een knaller, met een spectaculaire en beslissende fysieke paraatheid aan de bal.”

“Hazard zit nu al niet ver van het niveau dat hij net voor zijn blessure had. Hij veroorzaakte een strafschop en monopoliseerde daarnaast het aanvalsspel van Real, dat meer dan ooit over links verliep”, vervolgde de Spaanse sportkrant. “Hazard deed alles goed met de bal. Zowel in het samenspel met zijn ploeggenoten, als bij het voorbijsnellen van zijn tegenstrevers. Fantastisch nieuws voor Real, dat opnieuw ‘een CRACK’ heeft, in hoofdletters.”

“Hazard speelde voor het eerst sinds 26 november, maar toch was hij gisteravond duidelijk de meest effectieve speler voorin”, luidt het bij AS. “Hij stond onverwacht aan de aftrap, Zidane gaf hem de kans om ritme op te doen. En ritme, dat had hij in zijn spel. Hij sneed van links naar binnen en creëerde zo ruimte voor Marcelo, die vaak overlapte.”

“Een fitte Hazard kan schade aanrichten. Die wedstrijdscherpte heeft hij wel voor de clashes tegen Man City (achtste finale Champions League, heenmatch wordt op 26 februari afgewerkt, red.) en Barcelona (1 maart, red.)", ging AS verder. “Hij dwong gisteravond Celta-doelman Blanco tot een strafschopfout. Bernabéu gaf hem een staande ovatie, toen hij in de 74ste minuut naar de kant werd gehaald.”

“Hazard rolde de mouwen op en leidde zijn team vanop de linkervleugel”, aldus El Mundo Deportivo. “Na rust werd de Belg belangrijker, ondersteund door Benzema. Hazard speelde uiteindelijk een geweldige wedstrijd en dwong bij een 1-1-stand een penalty af. Toen hij naar de kant werd gehaald, begon Real het initiatief te verliezen. Eindstand: 2-2, een gouden punt voor Celta.”