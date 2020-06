Spaanse pers enthousiast over wederoptreden Hazard: “Connectie met Benzema kan elke tegenstander angst inboezemen, ook Barcelona” XC/DMM

15 juni 2020

11u13 1 La Liga Eden Hazard maakte gisteravond zijn wederoptreden met een assist en enkele flitsen. De Rode Duivel liet een sterke indruk achter. En dat zag ook de Spaanse pers. “Zidane grijpt terug naar zijn vertrouwde namen en daar kan hij nu weer het oneindige talent van Hazard bijvoegen.”

De Spaanse media hebben hoge verwachtingen van Hazard en voerden de voorbije dagen de druk op. Nu zijn blessure achter de rug is, moet hij het verschil maken op het veld. “Hij krijgt de kans om zijn transferprijs (ruim 100 miljoen euro, red.) te rechtvaardigen”, schreef Marca.

Hazards rentree tegen Eibar was alvast veelbelovend. Dat merkte ook de Madrileense krant. “Hazard bereidt nu de doelpunten van zijn ploegmaats voor. Hij was onzelfzuchtig bij de 2-0 van Ramos, nadien scoorde Marcelo uit de rebound op een schot van de Belg”, aldus Marca. “Over het algemeen zag Hazard er ook scherp uit en toonde hij zich zeer actief. Hij was een opwindend onderdeel van de aanvalslinie. Hazard wordt weer Hazard.”

Ook El Desmarque zag dat Hazard zijn comeback niet gemist had. “Real Madrid leidde halverwege met 3-0, vooral dankzij de acties van Eden Hazard. Ze speelden achter gesloten deuren, maar dat weerhield hem niet om vanaf het begin actief te zijn en de bal te vragen. Toen Hazard op de bank zat, dacht hij aan de volgende match waarin hij zijn magische acties zal tonen.”

AS ziet de terugkeer van Hazard als een mogelijk kantelpunt in de competitie. Vooral de connectie met Benzema doet dromen. De Fransman leeft op aan de zijde van Hazard, beide spelers kunnen elkaar alleen maar beter maken. Een dodelijk duo in de maak, eentje die heel Spanje - inclusief Barcelona - kan terroriseren. “Zidane greep tegen Eibar terug naar zijn vertrouwde namen (Ramos, Marcelo, Kroos, Modric en Benzema) en daar voegt hij nu het oneindige talent van Hazard bij.”

“Het samenspel van Benzema met Cristiano Ronaldo was bijna onderdanig. Met Bale heeft de Fransman Google Translate nodig om dezelfde voetbaltaal te kunnen spreken. Met Hazard vindt Benzema iemand terug die hij begrijpt. De twee lijken wel magneten. Benzema raakt drie keer zoveel ballen die van Hazard komen dan ballen die van de voeten van zijn andere spitsmakkers vertrekken.”

