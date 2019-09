Spaanse pers behoorlijk mild voor Real-Belgen, wel streng met punten: “Monumentale save Courtois, Zidane weet dat Hazard een crack is” DMM

29 september 2019

12u34

Bron: AS/Marca 0 La Liga Geen goals in de Madrileense derby. Thibaut Courtois hield z’n netten schoon bij Real, terwijl Eden Hazard andermaal onder de radar bleef. De ideale gelegenheid om er de Spaanse kranten bij te nemen. Die waren in vergelijking met de voorbije dagen behoorlijk mild voor de Belgen.

Marca, de huiskrant van Real Madrid, zag de hoofdrollen in de Madrileense derby vooral bij de doelmannen liggen. Oblak en Courtois kweten zich met verve van hun taak volgens de krant. “Courtois had niet veel te doen, maar zorgde er met een monumentale parade én goeie ingreep op voorzet van Trippier wel voor dat het bij 0-0 bleef. Van Hazard geen spoor. Men blijft op hem wachten bij Real.”

De krant hanteert een sterrensysteem als quotering. Daarbij kreeg Hazard opvallend geen ster. Bijna alle andere spelers op het veld wél. Ook was er kritiek op Joao Felix. De Portugese recordaankoop van Atlético werd na 70 minuten naar de bank gehaald. Ook hij kon zijn stempel op de wedstrijd niet drukken. “Kroos en Thomas Partey hadden de wedstrijd het meest in handen.”

AS: “Het blijft wachten op Hazard”

Bij AS was de teneur vrij mild ten opzichte van onze landgenoten. Courtois kon op bijval rekenen voor zijn redding in de 89ste minuut. Terwijl de Real-watcher een woordje overhield over de situatie van Eden Hazard bij Real. De Spaanse krant predikt vooral geduld. “Het seizoen komt stilaan op toerental en bij Real blijft het wachten op Hazard. De Belg is een goeie voetballer, maar het is geduld uitoefenen tot de dag waarop hij het verschil kan maken.”

“De waarheid is wel dat hij op fysiek en voetballend vlak ver van zijn potentieel blijft op dit moment van het seizoen. Nu heeft Hazard nog de tijd aan zijn kant, maar op een belangrijk moment zou dit geen goed teken zijn. Als dat moment van de waarheid er komt, dan zal Real willen dat Hazard het toppunt van zijn kunnen toont.”

“Volgens de AS-watcher geniet Hazard wel nog altijd veel vertrouwen van zijn coach. “Zidane weet dat Hazard een crack is. Tevens weet de Fransman ook dat hij veel geduld zal moeten hebben. Hazard heeft vertrouwen van zijn coach nodig om weer op niveau te komen. Zidane hoopt dat zijn geduld op een dag wordt terugbetaald. Real verwacht niet meer of minder dan dat hij dat ook zal doen.”

Volgens AS blijft het vertrouwen in Hazard behouden