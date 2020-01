Spaanse media en Zidane halen loftrompet boven voor sterke Courtois: “Hij is de beste keeper ter wereld” LPB

04 januari 2020

19u31 28 Getafe CF GET GET 0 einde 3 RMA RMA Real Madrid La Liga Klinische zege (0-3) van Real Madrid bij Getafe, met dank aan Thibaut Courtois. Tot drie keer toe hield de Rode Duivel de thuisploeg voor rust met flukse reddingen van een goal. De Spaanse media lustten er wel pap van en haalden de loftrompet boven. “Hij vormde een muur voor de spelers van Getafe.” Ook coach Zinédine Zidane was lovend: “Ik twijfel niet. Courtois is de beste doelman ter wereld.”

MUUR | Nieuw jaar, zelfde @thibautcourtois! 💪🇧🇪#GetafeRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/WZHUFsKzg0 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

“Dit was de beste Courtois sinds hij bij Real toekwam.” De drie saves van Courtois in de eerste helft waren AS niet ontgaan. “Vooral zijn redding op de volley van Arambarri mocht er zijn. Die redding is zeker een kanshebber voor ‘Save van de Maand’. Courtois wil de ‘Trofeo Zamora’ (trofee voor de doelman met het minste aantal tegengoals per match in Spanje, red.) veroveren, zoals in zijn tijd bij Atletico. Met prestaties zoals vandaag zal die trofee de zijne worden.”

“Courtois was de grondlegger voor de triomf van Real Madrid”, luidt het bij Marca. “Dat Real ging rusten met 0-1, was een mirakel, voornamelijk te danken aan Thibaut Courtois. De man die de voorbije maanden zo druk werd besproken en geanalyseerd, tekende vandaag voor drie geweldige reddingen. Getafe kreeg drie grote mogelijkheden om Real te nekken, maar hun doelman stond pal.”

“Courtois was de beste man op het veld”, haalt Sport het wierookvat boven. “Hij schudde drie reddingen uit zijn mouwen op momenten dat de wedstrijd een heel andere wending had kunnen nemen. De Belg is met zijn prestatie van vandaag topkandidaat voor de Trofeo Zamora.”

Soortgelijke taal in Mundo Deportivo. “Courtois speelde een sleutelrol in de zege van Real Madrid. Vooral in de eerste helft vormde hij een muur voor de spelers van Getafe.”

Courtois won twee keer eerder in zijn carrière de Trofeo Zamora, evenveel keer in loondienst van Atletico Madrid. In het seizoen 2012-2013 slikte hij 29 goals in 37 wedstrijden. Een jaar later deed hij nog beter met amper 24 goals in 37 matchen.

Gran partido! Hicimos un enorme esfuerzo para llevarnos la victoria de un campo muy difícil. Feliz por dejar otra vez la portería a 0 ⛔!! #HalaMadrid 🤍 pic.twitter.com/wKxRc3jMja Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

De ene doelman als uitblinker, de andere in de rol van schlemiel. Een inspiratieloos Real had nog geen kans bij elkaar gevoetbald toen Getafe-keeper Soria halfslachtig een luchtduel aanging met Varane. De Fransman kreeg aanvankelijk de openingsgoal toegewezen, maar finaal was het de elleboog van Soria die de 0-1 veroorzaakte. Courtois voorkwam dat Getafe met een gelijke stand ging rusten. “Courtois is de beste, daar bestaat geen twijfel over”, aldus Real-coach Zinédine Zidane na afloop.

Na de pauze was het snel boeken toe. Varane kopte een vrije trap van Kroos krachtig in doel. Wéér leek zijn treffer weggegomd te worden - de Real-verdediger stond randje buitenspel - maar de VAR gaf na minutenlang beeldjes kijken zijn zegen. Modric zorgde in de extra tijd voor 0-3. Real voor even op de Spaanse leiderstroon, Barça kan er vanavond weer over als het wint bij stadsgenoot Espanyol.