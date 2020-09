Spaanse media buigen zich over verlengd verblijf van Messi: “Zijn populariteit heeft een knauw gekregen” DMM

05 september 2020

09u25

Bron: El Mundo Deportivo/AS/Marca 0 La Liga Messi blijft. Bij Barcelona halen ze opgelucht adem. Al woedt in Spanje nu volop de discussie of blijven wel de meest aangewezen keuze is geweest. Een overzicht.



Se queda. Hij blijft. Ook volgend seizoen kunnen ze bij FC Barcelona nog genieten van de kunstjes van Lionel Messi (33). De Argentijn liet vorige week via burofax verstaan na 16 jaar te willen vertrekken. Na dagen vol speculaties en juridische disputen maakt Messi nu een einde aan de geruchten: hij blijft. Al gebeurde dat niet zonder kritisch te zijn voor Barcelona-voorzitter Bartomeu.

“Ik dacht, en was zeker, dat ik gratis mocht vertrekken. De voorzitter heeft me altijd gezegd dat ik op het einde van het seizoen kon kiezen of ik al dan niet bleef. Nu houden ze vast aan het feit dat ik het niet voor 10 juni heb laten weten, terwijl we toen nog actief waren in La Liga door dat vreselijke coronavirus”, aldus Messi in een interview bij Goal.com.

“Dat is dus de reden waarom ik blijf bij de club: omdat de voorzitter me heeft gezegd dat de enige manier om te vertrekken is door 700 miljoen euro te betalen, en dat is onmogelijk. Er was nog een andere manier, via de rechtbank. Maar ik zou nooit naar de rechtbank trekken tegen Barça, ik hou van de club en ze hebben me alles gegeven.”

Meer tegenstanders

De uitval van Messi tegen de club van zijn hart gaat in Spanje logischerwijs over de tongen. Als er vroeger al voor- en tegenstanders van de Argentijn waren, dan is dat nu nog eens versterkt. “De soap van de voorbije weken heeft sociaal iets gebroken. De Barcelona-fans kunnen nu verdeeld worden in een kamp die onvoorwaardelijk Messi steunt en zij die tegenstanders zijn. Vooral die laatste groep is sterk in aantal toegenomen”, schrijft Marca.

“Slechte resultaten of een slechte match van het iconische nummer tien zouden nu wel eens kunnen eindigen met scènes die in Camp Nou nooit eerder zijn vertoond. Messi is niet langer onaantastbaar voor de Barcelona-fans. Het wordt sowieso al een delicaat jaar, tenminste tot de voorzittersverkiezingen in maart. Tot dan is de breuk tussen Messi en Bartomeu definitief.”

Bij AS deed de redactie een poll bij de lezers. Ruim 26.000 mensen lieten zich horen op de vraag of ze akkoord gingen met een verlengd verblijf van Messi bij Barcelona. 61,62 procent antwoordde ‘neen’ op die vraag. Slechts 38,38 reageerdan ‘ja’. Volgens AS wijst dat op een tanende populariteit van de Argentijn. El Mundo Deportivo schrijft bij monde van hoofdredacteur Sergi Solé dan weer dat Messi ondanks alles dé vaandeldrager van FC Barcelona blijft.

Andere moeilijkheden

Marca ziet naast een tanende populariteit ook nog andere moeilijkheden. “Het feit dat Messi nog een jaar blijft, vertaalt zich in minstens 100 miljoen euro aan salarisuitgaven. Grote transfers zal de club niet kunnen doen. Achter de komst van namen als Lautaro, Wijnaldum of Depay staat nu een groot vraagteken door het economisch offer dat de club brengt om Messi nog een jaar in Barcelona te houden.”

Messi mag dan wel blijven, een groot deel van zijn trouwste gezanten staat op het punt te vertrekken. “Alle ogen zijn gericht op Luis Suárez”, weet Marca. “Ook Vidal - een trouwe vriend van Messi - zijn uren lijken geteld. Enkel Jordi Alba en Sergio Busquets worden verondersteld te blijven. Verder is het de vraag hoe het zal klikken met Koeman. De relatie tussen hem en Messi zal de sleutel vormen tot de nabije toekomst van Barça.”

