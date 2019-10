Spaanse krant haalt in vijf pagina’s uit naar Thibaut Courtois : “Hij staat meer dan ooit ter discussie” DMM

03 oktober 2019

11u36

Bron: AS 8 Real Madrid In koeien van letters. De kop van Jut. Thibaut Courtois is de gebeten hond na de 2-2 tegen Club Brugge. De Madrileense krant AS wijdt zomaar even vijf volle pagina’s aan onze nationale doelman. “Courtois, dit is het niet!” Marca, de sportkrant met het meeste gewicht in Spanje, laat de Courtois-trein passeren. Zij vinden de doelman geen probleemgeval.

Neen, de voorpagina van AS was er deze ochtend niet naast. Club Brugge-fans zullen de eerste goal van Dennis ongetwijfeld graag terugzien, voor Real was het vooral schrikken. De Club-aanvaller scoorde twee onorthodoxe goals. Op zich viel Courtois niet zo heel veel te verwijten, maar dat concurrent en invaller Aréola zijn ploeg na rust wel rechthield was koren op de molen van de critici. Wie een zondebok zoekt voor het slechte spel van Real wijst tegenwoordig naar Courtois.

Zo moet onze nationale doelman het vandaag ontgelden op een volledige voorpagina en vier andere pagina’s vooraan in de krant. AS haalde er cijfers bij om de slechte beurt van Courtois in het shirt van Real te staven. Gemiddeld slikt de Limburger 0,66 goals per match bij de Rode Duivels. Ook bij Atlético (0,81) en Chelsea (0,99) bleef de doelman onder het gemiddelde van één tegengoal per wedstrijd. Voor Real zijn het er 1,37 per 90 minuten. Het contrast is duidelijk.

Meer dan ooit ter discussie

“Flashback naar 8 augustus 2018", schrijft AS in een analyse over het eerste jaar van Courtois bij Real. “De Belg kwam naar Madrid om een keeperskwestie op te lossen. De realiteit één jaar later is dat hij meer dan ooit ter discussie staat. Courtois laat de slechtste cijfers uit zijn carrière noteren bij de Koninklijke, terwijl zijn sterke reputatie in Spanje vooral gebouwd was op wat hij bij Atlético liet zien. Dit seizoen kon hij in acht wedstrijden maar twee keer de nul houden en slikte hij elf goals voor Real.”

Aficionados

De krant stelt ook vast dat onze landgenoot de steun van de achterban volledig kwijt is. In een poll op AS.com werd de vraag gesteld wie de aficionados het liefst in de goal zien. Meer dan 101.000 volgers brachten hun stem uit. Courtois haalde amper 18 procent van de stemmen binnen, Aréola 82 procent. Het verschil is immens.

Toen onze landgenoot tegen Brugge niet meer uit de kleedkamer kwam tijdens de rust werd dat volgens AS in de tribunes op gejuich onthaald. Courtois is overigens niet de enige waarmee de achterban geen geduld meer heeft. Lucas Vazquez kreeg na een halve helft een fluitconcert over zich heen. Het talent van Vinicius Jr. staat volgens AS buiten kijf, maar ook hij bakt er voorlopig weinig van. En dan zwijgt de krant nog over het geval Gareth Bale.

Keeperskwestie

Het wisselvallige eerste seizoen van Courtois en de mindere periode van Real an sich zijn op dit moment de grootste drijfveren voor AS om de doelman in twijfel te stellen. De krant ziet ook een keeperskwestie die al een jaar of zeven brandt. Althans, vanaf december 2012. Toen schoof José Mourinho clublegende Iker Casillas aan de kant voor eerst Adan en later Diego Lopez.

Sindsdien mist Real een standvastige doelman oordeelt de krant. Een topkeeper staat bij elke topclub voor stabiliteit en daar ontbreekt het volgens AS aan bij de Madrilenen. Bovendien deden Casillas en Navas - de enige twee doelmannen die wél langere tijd onbetwist titularis waren in de Spaanse hoofdstad - het allebei beter dan Courtois. Ook cijfermatig.

De Costa Ricaan slikte in 162 matchen voor Real 159 goals. ‘San Iker’ 750 in 725 matchen. De twee tekenen daarmee voor een gemiddelde van iets meer of iets minder dan één tegengoal per match. Courtois blijft zoals gezegd achter met een gemiddelde van 1,37. Volgens Zidane is er geen probleem, voor AS dus wel.

Heksenjacht

Eén ding is duidelijk. De heksenjacht op onze nationale doelman bij Real is volop aan de gang. Onze chef voetbal, Stephan Keygnaert, liet zich zaterdag al uit over de polemieken rond Courtois in de plaatselijke pers.

“Is me dat een cinema geweest in de media. Omdat het Courtois is. Omdat hij anders is dan de rest. Net als Bale. Net als Benzema - die is hier in de kranten tien jáár op de korrel genomen. Net als Cristiano - hij leefde bijtijds op voet van oorlog met de plaatselijke journalisten. Dat typeert evengoed de Spanjaarden: zij zullen, ahum, altijd eerst naar de buitenlanders wijzen.”

“Real maakt het (gelukkig) allemaal weinig uit. Anders hadden Zidane en de clubleiding Courtois heus niet titularis gemaakt en de populaire Navas naar de exit geduwd. Anders was de club ingegaan op de vraag van PSG om Courtois te betrekken in een mogelijke transfer van Neymar - Parijs wilde absoluut een keeper. Ze wilden de beste, logisch.”

