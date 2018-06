Spaanse bondscoach wordt nieuwe trainer van Real Madrid Sven Van Londersele

12 juni 2018

16u56 0 Primera Division Julen Lopetegui wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Real Madrid. De 51-jarige Spanjaard zal de komende drie seizoenen de hoofdmacht van De Koninklijke leiden. Hij volgt succescoach Zinédine Zidane op.

Het nieuws sloeg twee weken geleden in als een bom. Zinédine Zidane trok na drie succesvolle seizoenen de deur van het Bernabéu definitief achter zich dicht. Met onder meer drie opeenvolgende Champions League-zeges en één landstitel beloofde de erfenis voor zijn opvolger zwaar te worden. Die opvolger heeft nu ook een naam gekregen: Julen Lopetegui. Zeer verrassend, aangezien zijn naam nog niet genoemd werd én omdat de Bask met zijn thuisland momenteel in Rusland vertoeft om jacht te maken op de Wereldtitel.

De 51-jarige Lopetegui zal na het WK de scepter overnemen bij de Koninklijke. Het wordt zijn eerste échte grote test als hoofdcoach in clubverband. Eerder was de Spanjaard al actief bij onder meer Rayo Vallecano, enkele jeugdploegen van Spanje en FC Porto. Met de Spaanse U19 en U21 werd hij Europees kampioen. Mogelijk schrijft hij volgende maand dus nog een Wereldtitel bij op zijn palmares. Het zou na twee seizoenen als bondscoach een afscheid door de grote poort zijn. (lees verder onder de foto en tweet)

Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn #CHAMP13NS 🏆⚽️(@ realmadrid) link

In zijn spelerscarrière was Lopetegui actief als doelman. Hij verdedigde onder andere het doel bij zowel Real Madrid als Barcelona. Bij beide teams kwam hij echter nauwelijks aan spelen toe. Bij lager aangeschreven teams als Logroñés en Rayo Vallecano was hij wél een vaste waarde onder de lat.