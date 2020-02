Spaanse bond gooit Barcelona reddingsboei: het mag tóch nog een spits halen, Deen van Léganes in pole CPG

18 februari 2020

13u49

Bron: Marca 0 La Liga FC Barcelona mag op zoek naar een vervanger voor de geblesseerde Ousmane Dembélé. De Spaanse voetbalautoriteiten staan dat op basis van de regelgeving toe. Volgens diverse Spaanse media staat Martin Braithwaite, de Deense aanvaller van Léganes, helemaal bovenaan het lijstje van de Blaugrana.

Lionel Messi, Antoine Griezmann en het jonge talent Ansu Fati: ziedaar de drie overgebleven, valabele opties voor FC Barcelona op aanvallend vlak. Nadat het in januari Luis Suarez met een langdurig knieblessure zag uitvallen, vernam de Spaanse topclub deze week ook het slechte nieuws dat Ousmane Dembélé na zijn operatie aan de hamstring dit seizoen niet meer inzetbaar is. Offensieve kopzorgen dus voor trainer Quique Setién, maar die krijgt mogelijk dus een reddingsboei toegeworpen.

De Spaanse voetbalbond heeft voor zulke medische problemen immers een regel opgesteld in de vorm van artikel 124.3. Dat artikel zegt dat, indien een ploeg via een medisch attest kan aantonen dat ze minimaal vijf maanden geen beroep kan doen op een speler, er één extra aanwinst buiten de transferperiode mag gehaald worden. Het gaat enkel om spelers die transfervrij zijn, of in dezelfde competitie actief zijn. Barça heeft hiervoor vijftien dagen de tijd om een transfer te realiseren.

De afgelopen weken werden de namen van Ángel Rodríguez (Getafe), Willian José (Real Sociedad) en Cristhian Stuani (Girona) gelinkt als mogelijke versterking. Uiteindelijk zou Léganes-aanvaller Martin Braithwaite in poleposition liggen om de Catalaanse rangen te versterken. Barcelona moet voor de 28-jarige aanvaller 20 miljoen euro neertellen en is ook bereid om dat te doen.

Voor de Deense spits van laagvlieger Léganes zou het alvast een buitenkans zijn om de transfer naar de Spaanse grootmacht te maken. Braithwaite was dit seizoen in de competitie en de beker samen al goed voor acht doelpunten en één assist. De Blaugrana mogen haar nieuwe aanwinst niet gebruiken in de Champions League.

Barcelona is trouwens niet de enige ploeg die gebruik maakt van die regel, ook Valencia zou na het uitvallen van haar verdediger Ezequiel Garay een beroep willen doen op artikel 124.3 om een vervanger te zoeken.