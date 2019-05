Slikt FC Barcelona zijn trots in en haalt het Antoine Griezmann naar Camp Nou? Of gaat hij naar PSG? ODBS

15 mei 2019

10u48

Bron: L'Équipe, Marca 6 La Liga De eerste toptransfer van de zomermercato is in de maak. Antoine Griezmann maakte gisteravond zijn vertrek bij Atlético bekend. Vanaf 1 juli wordt een opstapclausule van 120 miljoen in zijn contract getriggerd. De eerste gegadigde lijkt FC Barcelona, de club die vorige zomer al heftig flirtte met de Franse wereldkampioen maar uiteindelijk een blauwtje liep. Slikt Barça zijn trots in? Of wordt het PSG?

Het Wanda Metropolitana wuift zijn helden uit. Vorige week Diego Godin, gisteren Antoine Griezmann. Met het vertrek van Lucas Hernandez naar Bayern München en de aflopende contracten van Felipe Luis en Juanfran staat Diego Simeone voor grondige herstructureringswerken.

This is the Atlético Madrid XI that won the 2014 Spanish Super Cup against Real Madrid. Just one player (Koke) is still going to be at the club next season. pic.twitter.com/2aiptRnmsN Euan McTear(@ emctear) link

De Argentijnse coach zat gisteren samen met Griezmann en vroeg hem een snelle beslissing te maken rond zijn toekomst. Een beslissing die hij zelf moest communiceren. Atlético wou geen herhaling van de soap van vorig jaar, toen ‘Grizi’ een zomer lang aan Barça gelinkt werd. Dezelfde avond nog stuurde Griezmann volgende videoboodschap de wereld in: “Het waren vijf ongelooflijke jaren, bedankt voor alles. Jullie zitten in mijn hart. Na gesprekken met ‘Cholo’ (trainer Diego Simeone) en Miguel Angel (Gil, aandeelhouder) en andere mensen binnen de club, nam ik de beslissing om te vertrekken. Ik wil andere uitdagingen aangaan. Dat is wat ik nodig heb, ook al was het een moeilijke beslissing. Ik wil iedereen bedanken voor de steun van de afgelopen vijf jaar.”

De vraag van één miljoen: wat wordt de volgende bestemming voor Griezmann (28)? In de video rept hij er met geen woord over, maar de meest voor de hand liggende piste lijkt FC Barcelona. Club die nog steeds herstellende is van de immense Champions League-dreun vorige week op Anfield. Slaan de Catalanen terug met de komst van Griezmann en vervolgens Matthijs de Ligt, hét toptarget? Dan moeten ze in Camp Nou wel even de trots inslikken. Vorige zomer flirtte de Fransman maandenlang met de ‘blaugrana’, om uiteindelijk toch bij Atlético te blijven. Dat kondigde hij aan in zowaar een 52 minuten durende documentaire genaamd ‘La Décision’, nota bene gemaakt door Kosmos Studios, bedrijf waarvan Gerard Piqué de eigenaar is. Hoerastemming in Madrid, frustraties in Barcelona.

PSG ook een optie?

Afwachten wat daarvan blijven hangen is binnen het bestuur van FC Barcelona, dat Griezmann nog niet benaderd heeft. De focus ligt er nu op de finale van de Copa del Rey op 25 mei tegen Valencia. Bij winst zou Barça zijn negende ‘double’ pakken. Het is ook nog maar de vraag waar voorzitter Bartomeu de nodige 120 miljoen euro gaat vinden, naast een jaarsalaris van 16 miljoen euro. Netto. Zeker als ze in Barcelona ook de Ligt uit Amsterdam willen halen. Een verkoop van Philippe Coutinho, die moeilijk zijn draai vindt in Camp Nou, kan soelaas bieden. Bovendien liggen er kapers op de kust. Meer bepaald in Parijs, waar PSG zijn zinnen gezet zou hebben op Griezmann. Vorige week zouden er in een hotel in de Franse hoofdstad al gesprekken geweest zijn tussen zijn entourage (advocaat van de speler en zijn zus) en Antero Henrique, sportief directeur van PSG. Cavani gaat in het Prinsenpark zijn laatste contractjaar in en staat dicht bij een vertrek, zodat ze ‘Grizou’ er als de ideale opvolger zien om samen met Neymar en Mbappé een droomtrio te vormen.

Can’t wait for ‘The Decision II’ 🙃 pic.twitter.com/AFc9fK7UEF B/R Football(@ brfootball) link