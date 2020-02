Slechts één doelman kan nog betere statistieken voorleggen dan Courtois en het is geen onbekende ODBS

09 februari 2020

14u53

Bron: Marca 0 La Liga Thibaut Courtois maakt Thibaut Courtois maakt in Osasuna weer zijn opwachting in het doel van Real Madrid, na de bekerexit van de Koninklijke tegen Sociedad. Hij is ongetwijfeld uit op een nieuwe clean sheet om zijn topvorm te bevestigen. Opvallend: in de vijf grootste Europese competities, doet er -wat betreft statistieken- slechts één doelman dit seizoen beter: Keylor Navas, sluitpost van PSG en vorig jaar nog de concurrent van Courtois.

Alphonse Areola beleefde donderdagavond een avond om snel te vergeten. Dan mocht de Fransman nog eens in doel (Zidane liet Areola de Copa del Rey spelen), kreeg hij er in het Bernabéu meteen vier om de oren. In één match kregen ‘Los Blancos’ even veel goals om de oren, dan in de voorbije elf wedstrijden. Zizou zal dus maar al te blij zijn in Pamplona opnieuw op zijn Rode Duivel tussen de palen te rekenen, voor die andere is het nog steeds te vroeg blijkbaar. Zeker nadat hij in 2012 als doelman van Atlético al eens erg sterke keepte bij Osasuna, dat in de middenmoot vertoeft.

Ook de statistieken bevestigen de huidige hoogconjunctuur van Courtois. Nog nooit waren die zo goed, sinds hij in de zomer van 2018 besloot zijn transfer naar Real te forceren. 19 matchen in La Liga, elf clean sheets. Van die elf, zelfs negen in de laatste 13 duels. Bovendien ook slechts twee tegengoals in de laatste acht matchen. In totaal amper 10 tegengoals in 1.701 minuten. Ook een bijzonder hoog ‘stoppercentage’ op de schoten tussen de palen: 78,82%.

In de vijf grootste Europese competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk) kan er slechts ééntje nog betere stats voorleggen. Niemand minder dan Keylor Navas. De Costa Ricaan kan net een nog wat hoger stoppercentage voorleggen met 78,95% en telt 10 clean sheet in 18 matchen in de Ligue 1. Amper twaalf tegengoals in totaal, met een glansmatch tegen Lille (acht reddingen). Courtois’ individueel beste prestatie waren de duels tegen Real Sociedad en tegen Valencia, toen hij vijf reddingen liet optekenen.

Vorig seizoen legde Keylor Navas Courtois het vuur nog aan de schenen in het Bernabéu. De Costa Ricaan was geliefd bij het publiek en delen van de pers, waardoor onze landgenoot het soms warm onder de voeten had. Gebruikelijke kost in Madrid. Maar Courtois beslechtte de tweestrijd in zijn voordeel en toen Zidane in de voorbereiding op dit seizoen duidelijk liet verstaan dat de Duivel zijn onvoorwaardelijke nummer één was, trok Keylor naar PSG.