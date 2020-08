Slecht nieuws voor Barcelona? “Messi vertelde Koeman dat hij denkt aan een vertrek” ABD

Bron: RAC1 0 La Liga Lionel Messi (33) heeft in een gesprek met kersvers Barcelona-coach Ronald Koeman laten blijken dat zijn toekomst bij Barça “onzeker” is. De Argentijn zou eerder willen vertrekken dan blijven. Dat schrijft de Catalaanse radiozender RAC1.

Ronald Koeman liet gisteren bij zijn voorstelling in Camp Nou optekenen dat hij “meteen met Messi zou praten”. De Nederlander hield woord en had een uitgebreid onderhoud met de Argentijn, die op dit moment geniet van welverdiende rust. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde RAC1 ging het gesprek door bij Messi thuis. De aanvoerder van Barcelona zou aansturen op een vertrek. “Op dit moment ziet Leo Messi geen duidelijke toekomst voor Barça. De speler heeft zijn ongenoegen geuit over de situatie bij de club na de 2-8-nederlaag tegen Bayern. Hij heeft Koeman vertelt dat zijn voorkeur op dit moment uitgaat naar een transfer”, klinkt het bij RAC1. Messi heeft nog één jaar contract bij Barcelona.

