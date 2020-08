Slecht nieuws voor Barcelona? “Messi vertelde Koeman dat hij denkt aan een vertrek” ABD

20 augustus 2020

20u48

Bron: RAC1 2 La Liga Lionel Messi (33) heeft in een gesprek met kersvers Barcelona-coach Ronald Koeman laten blijken dat zijn toekomst bij Barça “onzeker” is. De Argentijn zou eerder willen vertrekken dan blijven. Dat meldt de Catalaanse radiozender RAC1.



Ronald Koeman liet gisteren bij zijn voorstelling in Camp Nou optekenen dat hij “meteen met Messi zou praten”. De Nederlander hield woord en had een uitgebreid onderhoud met de Argentijn, die op dit moment geniet van een welverdiende vakantie. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde RAC1 ging het gesprek door bij Messi thuis. De aanvoerder van Barcelona zou aansturen op een vertrek. “Op dit moment ziet Leo Messi geen duidelijke toekomst voor Barça. De speler heeft zijn ongenoegen geuit over de situatie bij de club na de 2-8-nederlaag tegen Bayern. Hij heeft Koeman vertelt dat zijn voorkeur op dit moment uitgaat naar een transfer”, klinkt het bij RAC1. Messi heeft nog één jaar contract bij Barcelona.

De Catalaanse club verkeert in een crisis. Op sportief vlak was het een horrorjaar, met geen enkele prijs. In Spanje werden ze na de corona-onderbreking afgetroefd door grote rivaal Real Madrid. Een week geleden gingen Messi en co. zwaar ten onder in de Champions League tegen Bayern München. Die afstraffing luidde het ontslag van trainer Quique Setién in. Technisch directeur Eric Abidal verliet eveneens de club. En ondanks alle kritiek blijft voorzitter Josep Maria Bartomeu toch aan het roer. Hij wil niet wijken.

Gisteren werd Ronald Koeman aangesteld als nieuwe trainer. De Nederlandse coach moet op sportief vlak orde op zaken stellen. Om de ploeg weer op de rails te krijgen is sterspeler Lionel Messi uiteraard dé cruciale schakel. Alleen lijkt de Argentijn, volgens het Catalaanse RAC1, nu toch te twijfelen over zijn toekomst bij Barcelona, waar hij al twintig jaar voetbalt.

