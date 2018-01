Slecht nieuws: Thomas Vermaelen moet geblesseerd naar de kant Mike De Beck en Xander Crokaert

21 januari 2018

21u35 53 Primera Division Net op het moment dat Thomas Vermaelen er weer staat, slaat het noodlot toe. De centrale verdediger van Barcelona moest in de 40ste minuut naar de kant met een nieuwe blessure.

De 32-jarige Rode Duivel stond vanavond op het veld van Real Betis al voor de zevende keer in de Primera Division in de basis, maar hij moest wel vervroegd naar de kant. Tijdens een spurt met Sergio Leon moest Vermaelen zijn tegenstander laten gaan en tastte hij naar zijn linkerbeen. Het is nog gissen naar de ernst van de blessure.

Feit is wel dat Vermaelen vervangen moest worden. Zijn ploegmakkers Sergio Busquets en Gerard Piqué kwamen zich heel even van de toestand van onze landgenoot vergewissen, maar uiteindelijk kwam de net weer fitte Samuel Umtiti hem vervangen. De 'Verminator' was al toe aan zijn dertiende opeenvolgende basisplek. Zijn langste reeks sinds zijn komst bij de Catalaanse club.

Jammer, jammer, jammer! @ThomasVermaelen moet met een blessure vroegtijdig naar de kant! 🤕#BetisBarça 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/4qBrnODp9Z Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Barça rekent na rust af met Real Betis

Messi en co begonnen de partij tegen Real Betis met slechts één doel: eerste achtervolger Atlético op elf punten zetten. Toch waren de bezoekers allesbehalve dominant in de openingsfase. Integendeel. De thuisploeg kwam namelijk meteen dreigen via Guardado en Sergio León, telkens zonder succes.

De reactie van de Catalanen bleef uit. Meer dan een schotje van Sergi Robero en een knal in het zijnet van Lionel Messi zat er voor rust niet in. Ondanks een stormachtig begin doken beide teams met een brilscore richting kleedkamers.

Ook weinig animo in de beginfase van de tweede helft, tot Suarez Rakitic op het uur met een heerlijke pass alleen voor doel zette. De Kroaat twijfelde niet en schoof de 0-1 proper binnen. Vijf minuten later was het opnieuw prijs. Na balverlies was Feddal niet helemaal bij de les, waardoor hij de buitenspelval ophief. Messi profiteerde optimaal: 0-2.

Forfaitcijfers

En het was nog niet gedaan. Niet veel later pikte ook Suarez z’n goaltje mee. De Uruguayaan nam een voorzet van Rakitic in één tijd op de slof. Doelman Adan mocht zich al voor de derde keer in amper tien minuten omdraaien. Boeken toe. Toch hield Barça het voet niet van het gaspedaal. Messi dribbelde eenvoudig de defensie en maakte nadien z’n tweede van de avond.

In de extra tijd liet de Argentijn zich nog eens gelden. Na een knappe inspanning had hij oog voor de vrijstaande Suarez, die hoog in doel afwerkte: 0-5, meteen ook de eindstand. Barcelona loopt zo elf punten uit op Atlético, Real Madrid volgt al op negentien eenheden.

GOAL! @ivanrakitic breekt de ban voor Barcelona! 👌#BetisBarça 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/rkx7ZWiwpI Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

En meteen de tweede! Wie anders dan @TeamMessi? 💪#BetisBarça 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/I7SxQWDiUC Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Match gespeeld! Ook @LuisSuarez9 pikt z'n doelpuntje mee! 🙌#BetisBarça 0️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/H3lIwsaaFD Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link