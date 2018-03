Simeone beschikt na vertrek Carrasco nog over 19 spelers: "Deadline Day moet voor iedereen gelijk zijn" Mike De Beck

28 februari 2018

20u48

Bron: Daily Mail 15 Primera Division De spoeling is dun geworden bij Atlético Madrid. Nadat Yannick Carrasco en zijn ploegmakker Nicolas Gaitan de oversteek maakten naar het Chinese Dalian Yifang, beschikt Diego Simeone nog over negentien spelers in het eerste elftal. De Argentijnse trainer pleit dan ook voor een wereldwijde transferdeadline.

De Spaanse wintermercato was al een tijdje gesloten en toch verloor Atlético Madrid nog twee spelers. Omdat de Chinese transferperiode nog een uitweg bood, trokken Carrasco en Gaitan in extremis naar Dalian Yifang. "Het zou beter zijn als we één deadline hadden voor iedereen. Dat wil zeggen dat spelers, clubs en trainers veel meer relaxed zouden zijn", vertelt Diego Simeone.

De twee spelers van de Madrileense club kozen dus voor het avontuur in China. Met een (voorlopig?) afscheid van Europa als gevolg. "Ik steek mijn neus niet in persoonlijke zaken van anderen. Als het voor de sportieve ontwikkeling is, ben ik gelukkig", ging Simeone verder. "Als het een economische keuze is, dan is dat een persoonlijke keuze. In het voetbal kan niets me nog verrassen. Die keuzes kunnen altijd gemaakt worden."

Simeone zal het tot aan de zomermercato moeten doen met de 19 spelers die overblijven. Geen bijzonder brede spelersgroep dus. "Ik maak me geen zorgen over onze smalle kern. Ik wens het beste toe aan de spelers die zijn vertrokken. Ze hebben in hun periode hier altijd het beste van zichzelf gegeven. Ik heb een kleine groep, maar het is wel een heel competitieve. Dat geeft ons de kans om de speeltijd eerlijker te spreiden om het team te helpen, wat het belangrijkste is."