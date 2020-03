Setién verontschuldigt zich voor gedrag assistent tijdens Clásico: “Hij moet leren z'n emoties onder controle te houden”



AV

06 maart 2020

14u55

Bron: AD.nl 0 Primera Division Quique Setién heeft zich geëxcuseerd voor het gedrag van zijn assistent, Eder Sarabia, tijdens El Clásico. Barça’s T2 stond afgelopen weekend regelmatig te schreeuwen naar de spelers van Barcelona en stelde zich ook vragen bij de tactiek. De spelers konden hier niet om lachen en nu heeft Sétien zich ook verontschuldigd.

Movistar, een Spaans tv-station, richtte tijdens El Clásico continu een camera op Sarabia en dat leverde merkwaardige beelden op. Liplezers ontdekten dat de assistent-coach erg kritisch was voor de Barça-spelers. Zo haalde hij uit naar Griezmann toen hij een kans miste en had hij een discussie met Messi. Ook met de tactiek was hij het niet eens. “Onze achterlijn mag niet zo ver terugvallen. Zo worden de ruimtes groter en doet Real ons pijn”, riep hij naar Setién.

De manier waarop de Spanjaard zich gedroeg, zou voor frustratie gezorgd hebben bij de spelers. Volgens hen zou hij niet de juiste man zijn om als T2 in de dug-out te zitten. Zeker niet omdat Sarabia zijn strepen verdiende als analist voor Canal+ en nooit zelf op het hoogste niveau gevoetbald heeft.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 #Vamos de Movistar+(@ vamos) link

Setién voelde zich daarom geroepen om zich, namens z'n assistent, publiekelijk te excuseren.“We hebben tegen iedereen sorry gezegd, we kunnen ons niet zo gedragen", vertelt hij. “Zulke dingen zien we liever niet. Het raakt me ook, want het doet het imago van de club geen goed. We kunnen overal op bekritiseerd worden, op tactiek of op onze wissels bijvoorbeeld, maar het zou niet mogen gebeuren dat we ook kritiek krijgen op ons gedrag. Eder is een heel temperamentvolle man, in veel situaties helpt ons dat enorm. Maar hij moet ook leren om z'n emoties onder controle te houden.”

Setién verbaast zich er wel over dat er zoveel aandacht is voor wat er langs de kant gebeurt. “Het moet niet zo zijn dat je constant je hand voor je mond moet houden als je iets zegt. Nu staat de hele wedstrijd een camera op ons gericht.”