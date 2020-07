Setién na ‘onlogische’ wissel: “Ik ga met Griezmann praten, maar hij hoeft geen excuses te verwachten” ODBS

01 juli 2020

09u29 0 La Liga Waar zat Antoine Griezmann (29) gisteravond? Voor de derde keer op de bank in de laatste vier matchen. Een invalbeurt in blessuretijd en dat net tegen zijn ex-club Atlético. Vernederend toch, voor een Wereldbekerwinnaar waarvoor FC Barcelona vorige zomer 120 miljoen euro neertelde. Gevraagd naar een reactie, had Diego Simeone er geen woorden voor. Quique Setién vond dat een vroegere invalbeurt van Griezmann zijn ploeg zou destabiliseren.

Setién koos tegen Atlético voor een viermansmiddenveld. En toen hij in de match die hij moést winnen toch voor een aanvaller extra koos, pas in minuut 85, was dat Ansu Fati. Griezmann kreeg daarna nog amper drie minuten. Setién: “Misschien was het niet logisch hem zo laat nog te brengen. Maar hem helemaal niet meer brengen, was nog erger geweest. Kijk, niet iedereen kan spelen. Ik moet beslissingen maken.”

Veertien goals maakte Griezmann dit seizoen. Slechts één keer om de twee wedstrijden beslissend. Bij Atlético was dat bijna het dubbele. “Een speler als Griezmann kan natuurlijk altijd nog iets forceren. Ik bracht hem niet eerder, omdat de ploeg het goed deed. Ook Riqui (Puig, nvdr). Messi en Suárez wil je altijd op het veld hebben, dus was het moeilijk om een plaatsje voor Griezmann te vinden zonder ons te destabiliseren.”

“Ik ga er niet mee akkoord dat ik geen vertrouwen zou hebben in hem”, aldus Setién nog. “Hij is een belangrijke speler. Natuurlijk begrijp ik dat het moeilijk is voor hem om zo laat zijn opwachting nog te moeten maken en dat hij het daar nu lastig mee heeft. Zoals ik me lastig voel voor hem omdat hij als mens en als prof top is. Ik zal woensdag met hem spreken. Maar ik ga geen ‘sorry’ zeggen... Als trainer moet je beslissingen maken.”

Wint Real donderdag tegen Getafe, loopt het al vier punten uit op Barça. De druk op Setién neemt toe. “Ik heb helemaal geen schrik voor mijn job. Het is vooral jammer omdat we ons in een steeds lastiger parket manoeuvreren. Maar Atlético deed het hier goed, dat moeten we ook toegeven. Erin blijven geloven en ervoor werken, is het enige wat we kunnen doen.”

