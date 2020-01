Setién blijkt voorlopig niet de wonderdokter: Barça gaat kansloos onderuit in Valencia Redactie

25 januari 2020

17u52 0 Valencia CF VCF VCF 2 einde 0 BAR BAR Barcelona La Liga Tegen Granada en Ibiza ontsnapte Barcelona nog nét aan gezichtsverlies, tegen Valencia lukte vanmiddag dat niet. Barça speelde zwak op bezoek bij Valencia en ging met 2-0 onderuit. Grote man bij de thuisploeg was Maxi Gomez. De Uruguayaan dwong Jordi Alba eerst tot een owngoal en maakte er een kwartier voor affluiten ook 2-0 van. Daar bleef het ook bij, ondanks enkele pogingen van een bleke Leo Mesi. Voor Barça is het de eerste nederlaag onder Quique Setién, die de trein voorlopig niet op de rails krijgt.

Barça was in de eerste helft al ontsnapt aan een achterstand. Na een overtreding van Piqué in de zestien ging de bal op de stip, maar Ter Stegen zweefde de elfmeter van Gomez nog uit zijn linkerhoek. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Drie minuten na rust werd een schot van Gomez door Alba van richting veranderd en daardoor was Ter Stegen kansloos. Gómez kreeg de 2-0 daarna wél op zijn naam. De Uruguayaan rondde een kwartier voor tijd een counter af met een geplaatst schot in de verre hoek.

Valencia had, in alle competities, veertien keer op een rij niet thuis kunnen winnen tegen Barcelona. In 2008 won Valenica voor het laatst in Mestalla van de Catalanen: 3-2 werd het toen in de Copa del Rey. Voor Quique Setién is het zijn eerste nederlaag als Barça-coach. Bij zijn debuut boekte hij met zijn elftal een benauwde zege op Granada (1-0) en woensdag werd Ibiza met veel moeite (1-2) verslagen in de Copa del Rey.

Barça, dat voor de vierde keer dit seizoen verloor, is eerste in de stand met 43 punten. Maar morgen kan Real Madrid drie punten uitlopen mits een zege bij Real Valladolid. Valencia staat op de vijfde plaats met 34 punten.