Se queda! Lionel Messi kondigt aan dat hij dan toch bij Barcelona blijft, maar: "Beleid van Bartomeu is een ramp"

04 september 2020

18u02 12 Primera Division Se queda. Hij blijft. Ook volgend seizoen kunnen ze bij FC Barcelona nog genieten van de kunstjes van Lionel Messi (33). De Argentijn liet vorige week via burofax verstaan na 16 jaar te willen vertrekken. Na dagen vol speculaties en juridische disputen maakt Messi nu een einde aan de geruchten: hij blijft. Al is hij wel nog kritisch over het beleid van Bartomeu.



De Argentijnse media wisten het al eerder, maar nu heeft Lionel Messi het ook zelf bevestigd. Hij blijft. Dat liet de Argentijn zelf weten in een interview bij Goal. “Ik was niet blij en wilde vertrekken. Ik kreeg geen toestemming en dus BLIJF ik bij de club, om geen juridische problemen te krijgen. Het beleid van Bartomeu is een ramp.”

“Toen ik aan m’n vrouw en kinderen vertelde dat ik wilde vertrekken, was dat een groot drama”, doet Messi z’n verhaal. “De hele familie begon te huilen. Mijn kinderen wilden niet weg uit Barcelona of van school veranderen. Maar ik keek verder dan dat. Ik wil op het hoogste niveau meedoen, ook voor de Champions League.”

Messi blijft, al lijkt het niet volledig naar de zin van de spelmaker. “Nu houden ze vast aan het feit dat ik het niet voor 10 juni heb laten weten, terwijl we toen nog actief waren in La Liga. Dat is de reden waarom ik blijf: omdat de voorzitter me heeft gezegd dat de enige manier om te vertrekken is door 700 miljoen euro te betalen, en dat is onmogelijk. Ik zou nooit naar de rechtbank trekken tegen Barça, ik hou van de club en ze hebben me alles gegeven.”

Hij werkt nog zeker zijn contract - dat tot de zomer van 2021 loopt - af, daarna kan hij transfervrij vertrekken. Messi liet vorige week via een ‘burofax’ weten dat hij na 16 jaar bij het eerste elftal zou vertrekken bij FC Barcelona. Een bom in de voetbalwereld.

Juridisch moddergooien

De afgelopen dagen is er heel wat gezegd en geschreven over de hele transfersoap. La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, had al laten weten dat de Argentijn niet zomaar onder zijn contract uit kon. Het benadrukte vorige week dat de afkoopclausule van 700 miljoen euro in Messi’s contract nog steeds geldt en hij dus niet gratis zou kunnen vertrekken. Dat ontkende Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer van Leo, vanmiddag nog. Nu blijft Messi dus toch. Van een ommekeer gesproken.

Messi zelf zou een dergelijk traumatisch afscheid via de rechtbanken niet willen, na 20 jaar geleden als 13-jarige jochie in de Catalaanse stad te zijn gearriveerd om daar uit te groeien tot de grootste voetbalsensatie van de laatste decennia. Een extra seizoen onder Ronald Koeman, die hem al had meegedeeld hem als een pijler van het nieuwe project te beschouwen, zou hem zo de kans geven om ook waardiger te kunnen vertrekken en afscheid van de fans te kunnen nemen.

De Primera División start in het weekeinde van 12 september, maar Barça komt pas twee weken later voor het eerst in actie, met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.

