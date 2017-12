Schrijft Vermaelen straks geschiedenis en wordt hij de tweede Belg ooit in de Clásico? Mike De Beck

07u07 75 Kos Primera Division Thomas Vermaelen is aan een heropleving bezig bij Barcelona. Door blessures van zijn collega's versierde de 32-jarige Rode Duivel zelfs een basisplek bij de blaugrana. Morgen kan de 'Verminator' geschiedenis schrijven door als tweede Belg ooit aan te treden in de Clásico. De absolute kraker tussen Real Madrid en Barcelona.

Heel Spanje staat op scherp. Uiteraard zijn alle spots morgen om 13u in het Santiago Bernabéu straks gericht op Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Iemand die de zware taak krijgt om onder meer 'CR7' af te stoppen is Thomas Vermaelen. De Rode Duivel zorgt voor een Belgische tint in de topper in La Liga. Tenminste als hij net als de vorige weken ook als basisspeler mag aantreden. Vermaelen zou daarmee de tweede Belg worden die ooit een Clásico heeft gespeeld. De eerste en voorlopig enige landgenoot die dat voor elkaar kreeg, luistert naar de naam Fernand Goyvaerts.

Goyvaerts, die de bijnaam 'El Rubio Belga' oftewel 'De Blonde Belg' kreeg, kwam zelfs voor zowel Real Madrid als Barcelona uit. De dribbelkont startte zijn carrière op bij Club Brugge en tussen 1962 en 1965 verdedigde hij de kleuren van Barcelona. Het kwam zelfs zo ver dat Goyvaerts op een gegeven moment werd verkozen tot beste buitenlandse speler in Spanje. Waarop hij met die titel naar aartsrivaal Real Madrid trok. Van 1965 tot 1967 speelde 'Fernando' voor de 'Koninklijke'.

