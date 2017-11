Schokkende cijfers: aanvallers Ronaldo en Benzema bij de slechtsten van de klas in Europa Mike De Beck

17u55

Bron: Marca 7 Photo News

Het wil maar niet draaien voor Cristiano Ronaldo in La Liga. De Portugese wereldster kon dit seizoen in de Spaanse eerste klasse in acht wedstrijden slechts een keer de netten doen trillen. Van CR7 zijn we toch andere cijfers gewoon. En ook zijn spitsbroeder Karim Benzema doet niet veel beter dan Ronaldo. Ook de Franse spits prikte in de Primera Division de bal maar een keer tegen de touwen.

Een simpele optelsom leert ons dat de twee dan op twee treffers komen en daarbij zijn ze bij de slechtsten van de klas in de vijf grootste Europese voetbalcompetities. Van de 98 clubs in La Liga, de Premier League, de Ligue 1, de Bundesliga en de Serie A doet slechts een spitsenkoppel slechter. Pietro Iemello en Massimo Coda, de voorlinie van Benevento (de laatste in de stand in de Serie A) hebben opgeteld maar een treffer te pakken. Ook Laurent Depoitre doet met zijn ploegmakker Elias Kachunga even goed/slecht als Ronaldo en Benzema. Ook opvallend: in de Champions League scoort Cristiano Ronaldo dan weer wel aan de lopende band. Na vier wedstrijden heeft de Portugees al liefst zes treffers achter zijn naam staan op het kampioenenbal.

De slechtste voorlinies van de vijf grootste Europese competities:

Osako en Guirassy (FC Köln, Bundesliga): twee doelpunten

Defoe en King (Bournemouth, Premier League): twee doelpunten

Hahn en Wood (Hamburg, Bundesliga): twee doelpunten

Depoitre en Kachunga (Huddersfield Town, Premier League): twee doelpunten

Cristiano Ronaldo en Benzema (Real Madrid, La Liga): twee doelpunten

Iemello en Coda (Benevento, Serie A): een doelpunt

Photo News Karim Benzema.