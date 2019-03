Scheidsrechter roept hulp van VAR na discutabele fase in match Real, maar zaaltje lijkt helemaal leeg te zijn GVS

11 maart 2019

06u30

Bron: AS, Marca, Eleven Sports 0 Primera Division Wie gisteravond aandachtig naar z’n tv-scherm keek tijdens de match tussen Real Valladolid en Real Madrid, kon zijn ogen bijna niet geloven. Scheidsrechter Manzano vroeg na een discutabele fase het oordeel van de videoreferee, maar op de beelden bleek dat die in geen velden of wegen te bespeuren was. Een vergissing van de regisseur, bleek achteraf.

Reclame voor de videoscheidsrechter is het allerminst. Ook niet in Spanje, waar het systeem net zoals in heel wat andere landen stevig onder vuur ligt. Real Valladolid speelde de Madrilenen in de openingsfase tureluurs, en zag na een penaltymisser ook twee doelpunten afgekeurd. Vooral de eerste treffer was een dubbeltje op z’n kant. Scheidsrechter Manzano zag er in eerste instantie geen graten in, maar uiteindelijk hing er toch een buitenspelgeurtje aan. Voer voor de videoref, dus.

AFGEKEURD | Na tussenkomst van de VAR wordt het doelpunt van Real Valladolid afgekeurd!#RealValladolidRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/WytzhSXmeL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Zoals ook in België gebeurt, krijgt de kijker op het moment dat de videoscheidsrechter wordt ingeschakeld een gesplitst beeld met onder andere de hoofdscheidsrechter en de kamer waarin de videoarbiter en z’n team verzamelen. Enig probleem: in het zaaltje was niemand te bespeuren... Voetbalfans waren dan ook in alle staten op sociale media. “De VAR is wellicht even gaan bellen met Real-president Florentino Pérez om te vragen wat hij moet beslissen. Of: “De videoref kwam al zo vaak in een slecht daglicht, maar deze beelden tarten alle verbeelding.”

Ook op Eleven Sports was de verbazing groot. “Er zit niemand. Er zit helemaal niemand. Is dit een grap? Ongelofelijk. De VAR is weg op het moment dat het over beelden moet oordelen. Ik mag hopen dat dit een vergissing is van de regisseur?”

Na de wedstrijd bleek het inderdaad om een verkeerd beeld te gaan. De verantwoordelijken legden uit dat ze ongewild beelden lieten zien van camera’s in een andere VAR-zaal die op dat moment niet in gebruik was. Las Rozas, de buitenwijk van Madrid waar Real Valladolid gevestigd is, beschikt immers over twee kamers uitgerust met materiaal waar de videoreferee aan de slag kan gaan.

Que lindo funciona el VAR para el @realmadrid pic.twitter.com/UCLZoH3Ow0 Andres Rodriguez(@ AndresRG_1985) link