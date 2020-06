Samuel Eto’o: “Barcelona te afhankelijk van Messi? Dat is normaal, ik hoop dat hij voetbalt tot zijn 70ste” DMM

11 juni 2020

16u56

Bron: Marca 0 La Liga Eindelijk weer voetballen dit weekend in La Liga. Barcelona trapt zaterdag af tegen Mallorca, een match die met argusogen zal worden gevolgd door ex-speler Samuel Eto’o. “Messi moet tot zijn 70ste voetballen, dan kunnen we allemaal van zijn spel blijven genieten.”

70 doelpunten voor Mallorca. 109 goals voor Barcelona. Samuel Eto’o is groot geworden in dienst van de twee clubs die zaterdag om 22 uur tegenover elkaar staan in La Liga. De 39-jarige Kameroener stopte vorig jaar na flink wat omzwervingen bij Qatar SC. Eto’o laat het voetbal nu even los, maar zal met veel belangstelling kijken naar het treffen tussen zijn twee ex-clubs.

“Het is zoals altijd goed voor mij als Barcelona wint, maar Mallorca is ook een ploeg van mijn hart. Ik ga zaterdag de tv opzetten en voor beide ploegen supporteren”, vertelt Eto’o aan de Spaanse krant Marca. “Ik droom ervan om ooit terug te keren (als trainer, red.), maar mijn carrière als voetballer is nog maar pas voorbij. Ik geniet nu van een langdurige vakantie met mijn familie.”

Beste aller tijden

Naast zijn neus voor goals stond de Kameroener vooral bekend als rad van tong en dat is hij nog altijd. “Of Barcelona te afhankelijk is van Messi? Dat is toch normaal? Leo is de beste voetballer ter wereld en de beste aller tijden. Elke ploeg in de wereld wil hem. Dan is het zaak om hem goed te omringen. Hij loopt niet meer als een 25-jarige, maar hij probeert het soms wel nog.”

“Wat ze bij Barcelona moeten doen, is hem een zo goed mogelijk team geven. Zo kunnen we hem nog zo lang mogelijk aan het werk zien. Ik vind dat hij moet voetballen tot zijn 70ste. Dan kunnen we met z'n allen nog lang van hem blijven genieten”, aldus Eto’o. “Ik heb Xavi zelfs gezegd dat als hij trainer wil worden bij Barcelona, hij dat nu moet doen. Met Messi er nog bij zal het altijd makkelijker zijn.”

Guardiola versus Mourinho

Eto’o sneerde in Marca ook nog eens naar Pep Guardiola. De Kameroener zou ooit hebben gezegd dat hij fan was van de trainer, maar niet van de mens achter de voormalige Barça-coach. “Daar blijf ik ook bij. Ik ben lang niet de enige die dat heeft gezegd. Mijn relatie met hem was wat ze was. De manier waarop hij ons liet voetballen was ongeloofelijk. Pep was in dat opzicht de beste, maar op persoonlijk vlak was het niet wat ik had gehoopt.”

De Kameroener pakte bij Barcelona de treble onder Guardiola in 2009, een jaar later deed hij bij Inter hetzelfde onder José Mourinho. Met de Portugees had Eto’o een heel andere relatie. “José is een vriend. Hij is rechtuit. We hebben allebei een temperament, maar we verstonden elkaar wel. Mensen zetten hem vaak als controversieel neer, maar dat is een leugen. ‘Mou’ is een van de beste mensen die ik aan het voetbal heb overgehouden.”

