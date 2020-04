Russisch international (30) lapt quarantaine aan zijn laars om 18de verjaardag van verloofde te kunnen vieren YP

06 april 2020

11u07

Bron: The Guardian 0 La Liga Fedor Smolov mag zich verwachten aan een flinke uitbrander. De 30-jarige centrumspits van Celta Vigo en de Russische nationale ploeg is de verplichte thuisisolatie in Spanje ontvlucht om “persoonlijke zaken” in orde te brengen in zijn thuisland. Die persoonlijke zaken: de 18de verjaardag van Maria Yumasheva, zijn verloofde.

Smolov had om privéredenen de toestemming gevraagd aan zijn werkgever om terug te reizen naar Rusland, maar kreeg een nul op het rekest. De club, die Smolov huurt van Lokomotiv Moskou, mocht onder de strikte regels van de noodtoestand in Spanje geen goedkeuring verlenen aan de reis. De spits, die eerder dit jaar Thibaut Courtois nog wist te vloeren in het Bernabéu, lapte de richtlijnen echter aan zijn laars: hij vertrok, maar beloofde aan Vigo terug te keren van zodra zijn persoonlijke kwesties in Rusland van de baan waren.

Kleindochter Boris Jeltsin

Wat blijkt: die persoonlijke kwesties hebben alles te maken met Maria Yumasheva. Zij is de kleindochter van voormalig Russisch president Boris Jeltsin en ook al enige tijd het liefje van de Russische voetballer. De schone mocht 18 kaarsjes uitblazen en haar liefje wou daar dus koste wat het kost bij zijn. De twee zijn sinds begin dit jaar trouwens ook verloofd. Toch is het best opvallend, want vorige week nog had Smolov gezegd dat hij wellicht Rusland niet in zou mogen door de huidige situatie. “Het gaat, er kan niks gebeuren. Ik haal me niks in mijn hoofd en accepteer de situatie”, klonk het toen. Maar hij veranderde dus vrij snel van gedacht. Eens terug in Spanje mag hij zich alvast aan een flinke boete verwachten van zijn team.

Ik vraag om begrip. Van zodra alles verbetert, keer ik graag terug naar Vigo Fedor Smolov

Gisteravond laat gaf Smolov dan toch tekst en uitleg bij zijn vlucht naar Rusland. “De huidige situatie en het sluiten van de grenzen indachtig, was ik wel verplicht om terug te keren om zo dichter bij mijn familie te zijn. Ik ben Celta heel erg dankbaar voor de steun en ik wil benadrukken dat de club op de hoogte is van elke stap die ik heb ondernomen. Nu dat ik in verplichte quarantaine zit, sta ik constant in contact met de technische staff om het protocol te kunnen volgen. Ik vraag dan ook om begrip. Van zodra alles verbetert, keer ik graag terug naar Vigo", klonk het.

Het verhaal doet denken aan dat van Real-spits Luka Jovic, die aan het begin van de lockdown een soortgelijke operatie zou hebben ondernomen. Ook bij Celta is de 39-voudige international niet de eerste die ondanks de lockdown besloot Spanje te verlaten. Eerder al reed Pione Sisto in zijn auto terug naar zijn vaderland Denemarken. Pas nadat Sisto het land uit was, bracht hij Celta Vigo op de hoogte van zijn vertrek. In Spanje stierven al meer dan 12.000 mensen aan het coronavirus.