Ronaldo: "Het zou mooi zijn als Barcelona zaterdag een erehaag voor ons vormt." Maar of Barça dat ook doet? Hans Op de Beeck

11u58 295 Getty Images Primera Division Hét thema momenteel in Spanje, waar zaterdag om 13u de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona op het programma staat: zal Barça een erehaag vormen voor 'de Koninklijke'? Volgens de Spaanse traditie wil het dat een club die net een titel of beker gepakt heeft, geëerd wordt met een zogenaamde 'pasillo'. Het voorbije weekend won Real het WK voor clubs. Maar of Barcelona dat ook zal doen?

Het mag dan geen Champions League, de Spaanse landstitel of Copa España zijn en 'slechts' het WK voor clubs, in Madrid hopen ze toch op een eresaluut - ook al is de tegenstander de eeuwige aartsrivaal. Cristiano Ronaldo, die de enige goal maakte in de finale van dat WK voor clubs, half lacherig: "Ik zou het wel op prijs stellen dat Barcelona ons op het veld verwelkomt met een erehaag. Dat zou een mooi gebaar zijn."

Het antwoord van FC Barcelona liet niet lang op zich wachten. Zo stelde Guillermo Amor, ex-speler van de club die momenteel een directeursfunctie heeft in Camp Nou: "Wie de tegenstander ook is, het is de regel om een erehaag te vormen, maar op voorwaarde dat Barcelona ook deelgenomen heeft aan die competitie. Wat in het geval van het WK voor clubs niet zo was. We zullen nog zien wat er gebeurt. Maar we hebben momenteel elf punten voorsprong op Real in La Liga - dat is het enige wat telt."

Ernesto Valverde hield zich net na de 4-0 zege tegen Deportivo op de oppervlakte. "Ik heb daar nog niet aan gedacht", aldus de coach van het in La Liga nog ongeslagen Barcelona. Die zal ongetwijfeld hopen dat hij zondag de Clásico tot een goed einde brengt en Real Madrid in de terugronde bij de return wel een pasillo moét vormen in Camp Nou.

Photo News Valverde in gesprek met Pique tijdens de 4-0 tegen Deportivo.